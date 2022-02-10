تعتمد المدرسة أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا في التعليم يشمل جميع الطلاب من مختلف المراحل العمرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة– تستعد مدرسة سيتيزنس لافتتاح أبوابها مع بداية الموسم الدراسي في سبتمبر المقبل 2022، وهي مدرسة ملهمة تقع في قلب مركز تعليمي جديد يحمل رؤية فريدة شاملة، ويضم مؤسسة لتدريب المعلمين ومركزاً للتميز ومدرسة مبتكرة للمراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وقد قامت شركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار بتصميم وتنفيذ هذه المؤسسة التعليمية الرائدة لتقديم رؤية جديدة لمفهوم التعليم مع التركيز على النمو الشامل للمتعلم وتوفير طرق تعليمية تناسب المتطلبات المختلفة لكل طالب، لدعمهم وتمكينهم من خلال توسيع آفاقهم للاستكشاف والتجربة وتطوير اهتماماتهم وهواياتهم وتوجيههم لتحديد المسارات التي يودون متابعتها لتحقيق أقصى إمكاناتهم في المستقبل، بالإضافة إلى تزويدهم بمصادر غنية بالمعارف والمهارات المرتبطة بالعصر الحالي وما يحمله من تطورات.

وتعاونت مؤسسة سيتيزنس مع مجموعة مدارس بلينهايم، وهي جزء من مدارس تشاتسوورث، إحدى المجموعات المدرسية الرائدة في المملكة المتحدة، لتوفير منهاج دراسي شامل يسمى "سيتيزن تابستري" يعتمد على الخبرة والتجربة ومصمم لدعم قدرات كل طفل بأسلوب تعليمي مميز وخاص بتلاميذ مدرسة سيتيزنس.

ويعتمد "سيتيزن تابستري" إلى منهاج المملكة المتحدة كأساس له، إلا أنه المنهاج الأول من نوعه المعدّ خصيصًا لطلاب مدرسة "سيتيزنس"، بالاستناد إلى ستة محاور رئيسية تشكل إطار نظامه التعليمي الشامل والمتكامل والممتع وهي؛ العقلية، والريادة، والصحة والعافية، والإدارة وفق معايير الاستدامة، والمواطنة العالمية، والتعليم الرقمي. وجرى إعداد المنهاج الدراسي بالاستناد إلى آراء عدد من أبرز الباحثين في مجال التعليم والتحفيز والتطوير العقلي في العالم، وخبراء علوم الإدراك بمن فيهم الدكتورة كارول دويك وماثيو سيد وجون هاتي وجاي كلاكستون وجراهام باول.

تم تصميم حرم المدرسة، الذي تبلغ مساحته 43000 متر مربع، بطريقة مميزة، مع إعداد البرنامج والنهج بعناية فائقة لتقديم تجربة تعليمية برؤية مختلفة، وتمكين الطلاب من التطور والنمو ليصبحوا مواطنين فاعلين وقادرين على التميز في المستقبل، وذلك من خلال التركيز على تغذية الروح الإبداعية لديهم مع تعزيز رفاهيتهم، وتمكينهم من تحقيق نتائج استثنائية. وتصل مساحة المدرسة الحديثة إلى الضعف مقارنة بالمدارس الأخرى المجاورة، حيث يمكن أن تستوعب 2600 طفل تتراوح أعمارهم بين 3-18 سنة، وتتوفر فيها منطقة ألعاب وترفيه مفتوحة تبلغ مساحتها 2900 متر مربع، وساحة واسعة لركن السيارات، وقاعة أنشطة وفنون مسرحية متعددة الأغراض تبلغ مساحتها 1250 متر مربع، وحوض سباحة بستة مسارات شبه مغطاة وحمام سباحة تعليمي، وملاعب لكرة القدم ورياضة الرجبي مجهزة وفق معايير معتمدة من الفيفا والاتحاد الدولي للرجبي، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لتناول الطعام لطلاب المدرسة الابتدائية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عادل الزرعوني، مؤسس مدرسة سيتيزنس: "في سيتيزنس، نحن نسعى جاهدين لتمكين طلابنا من صياغة مستقبلهم من خلال دعم ورعاية قدراتهم الفردية وتوسيع آفاقهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية الصحيحة لتزدهر بهم مجتمعات الغد. ونتبنى سياسة التعلم بدلاً من التعليم، لأن التعلم هو طريق يستمر مدى الحياة ويخلق إمكانيات لا حدود لها. وبصفتنا مدرسة ولدت في دبي ومقرها في قلب المدينة، فإننا نحمل في جوهرنا روح هذه المدينة الرائعة وطاقتها ونظرتها المتفائلة نحو ما هو ممكن اليوم وفي المستقبل، ونتعهد بالقيام بدورنا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتميز والابداع في مجال التعليم في ظل اقتصاد معرفي متنوع".

وأضاف هشام حدرج، الرئيس التنفيذي لمدرسة سيتيزنس: "لأن دبي هي مركز لتحفيز الابتكار، نود الانطلاق منها لتغيير أسلوب تقديم التعليم في المنطقة بالاستفادة من منهاجنا الفريد الذي يتمحور حول الطفل. ونأمل من خلال العمل مع الشركاء والجهات التنظيمية والمساهمين الرئيسين في بناء مدرسة رائدة تساهم تحقيق تطلعات أجيال الغد".

ومن جانبها، قالت أنيتا جليف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمدارس بلينهايم: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الزرعوني الإماراتية للاستثمارات لدعم إطلاق مركز سيتيزنس التعليمي الرائد. يتمتع فريق عمل مدارس بلينهايم بسجل حافل من الريادة في مجال التعليم، ويتحلّون بالنزاهة والشغف تجاه المدراس باعتبارها مجتمعات تعليمية، ولديهم التزام راسخ بالتميز والريادة. وستعمل مدرسة سيتيزنس على رعاية ودعم وتعليم جميع الطلاب لبناء مستقبل مشرق لأطفال اليوم والغد".

هذا ويمثل إعلان اليوم بداية العد التنازلي لافتتاح مدرسة سيتيزنس المبتكرة والشاملة، والتي ترحب بأول طلابها في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم الإعلان عن التعيينات والشراكات والفعاليات والمبادرات الرئيسية في أقرب وقت.

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