وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن مذكرة تفاهم مع مجموعة شاندونغ شانزو القابضة المحدودة في جمهورية الصين الشعبية في مجال التعاون الاستراتيجي، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين المؤسسة والمجموعة ورغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما على أساس مبدأ المصلحة المتبادلة، وقّع الاتفاقية (عن بُعد) هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيدة ليليان تشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبحضور وردة بنت خميس الشقصي، نائبة رئيس البعثة العمانية في الصين.

وقال هلال الحسني أن توقيع هذه المذكرة الهامة والاستراتيجية تأتي ضمن أولويات رؤية مدائن 2040، وبالتحديد في محاورها المتعلقة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عمان وفتح المجال أمام التعاون الدولي، وذلك في سبيل توفير بيئة أعمال تنافسية وقطاع خاص مُمكن ويقود الاقتصاد مع مراعاة البعد الاجتماعي، وإيجاد شراكة وتكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتضنها مؤسسات كبيرة، موضحاً الحسني أن مذكرة التفاهم بين مدائن ومجموعة شاندونغ شانزو القابضة المحدودة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات للمستثمرين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين للمستثمرين، وتزويد المستثمرين بجميع المعلومات والحوافز حول كيفية إقامة المشاريع في السلطنة وجمهورية الصين الشعبية. من جانبها قالت ليليان تشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نحن سعداء بهذا التعاون الاستراتيجي، حيث أننا في مجموعة شاندونغ شانزو القابضة المحدودة نسعى دائماً لتقديم خدمات دولية شاملة، ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم بين مدائن والمجموعة إلى تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية وترويج المشاريع بين كل من السلطنة والصين وذلك لتسهيل الطريق أمام الشركات العمانية والصينية لتأسيس مشاريعهم وتوسعة القائم منها في البلدين الصديقين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الترويج المتبادل بين الجهتين للتشجيع على الاستثمار في البلدين وإقامة المشاريع التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون في مجال دعم عمليات الاستيراد والتصدير بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، وتقديم المساعدة والدعم الذي يُمكن من أداء الأعمال التجارية ذات الصلة إلى جانب الدعم الإداري واللوجستي الذي يُمكن الشركات من مزاولة نشاطها، كما أنه بموجب هذه المذكرة، ستقدم مجموعة شانزو مساحة إعلانية مجانية لـ "مدائن" في متنزه الإعلانات لأغراض الدعاية والترويج عن استثماراتها، بالإضافة إلى مساحة مكتبية مجانية في منطقة وادي هانيو الذهبي، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية مجانية عن الأسواق التجارية في جمهورية الصين الشعبية، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في سلطنة عُمان، والترويج المجاني لـ "مدائن" لدى الشركات الصينية والترويج لعلامتها التجارية في السوق الصينية، وكذلك التوصية بتشكيل فرق عمل محترفة لتتولى تقديم الخدمات التجارية الأخرى التي تحتاج إليها مدائن في جمهورية الصين الشعبية، علاوة على الدعم الإداري واللوجستي المجاني للشركات التابعة لـ "مدائن"؛ حتى يتسنى لها مزاولة أعمالها في جمهورية الصين الشعبية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021