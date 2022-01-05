وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة بمدينة صور الصناعية اتفاقية عقد انتفاع مع شركة بشّام العقارية، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء قرية متكاملة للعمال في المدينة الصناعية بحجم استثمار يصل إلى 16 مليون ريال عماني، حيث سيتم تقسيم المشروع الذي يقام على مساحة تزيد عن 180 ألف متر مربع إلى ثلاثة فئات لكل منها معاييرها ومواصفاتها، كما يشتمل على خيارات متنوعة من غرف الإقامة المؤثثة، بالإضافة إلى كافة الخدمات المساندة، مثل: صالات رياضية ومركز للتسوق على أن تنتهي المرحلة الاولى من المشروع خلال 36 شهراً، والتي تستوعب عدد 5600 عاملا، بينما يوفر المشروع 300 فرصة عمل مباشرة.

يذكر أن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه مع بداية النصف الثاني من العام 2022م، ويهدف هذا المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تشييد شبكة المياه بطول 17 كيلومتر تقريبا، وشبكة الصرف الصحي بطول 14 كيلومتر تقريبا، وشبكة طرق بطول 10.6 كيلومتر ، وقنوات تصريف المياه بطول 6.8 كيلومتر، وخزان مياه علوي بسعة إجمالية 650 متر مكعب، وآخر أرضي بسعة إجمالية 2780 متر مكعب، وخزانين تجميع مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية 1230 متر مكعب. كما قامت "مدائن" بطرح مناقصة التأهيل المسبق للشركات الاستشارية، وتم استلام عروض من 18 شركة، وجاري عملية التحليل والتقييم للعروض، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث المخطط العام للمدينة الصناعية شاملا تحديد المواقع المناسبة للمشاريع الثقيلة ومسارات الخدمات ومواقع مرافق البنية الأساسية، وعمل اللائحة التنظيمية الخاصة للمساحات البحرية، بالإضافة إلى إجراء دراسة هيدرولوجية لمسارات الأودية وتحديد حجم اتساعها والحماية والتصريف وخلق مساحات إضافية قابلة للتأجير، ويأتي هذا المشروع في ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى بمدينة صور الصناعية، ونظرا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، حيث أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022