PHOTO
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة بمدينة صور الصناعية اتفاقية عقد انتفاع مع شركة بشّام العقارية، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء قرية متكاملة للعمال في المدينة الصناعية بحجم استثمار يصل إلى 16 مليون ريال عماني، حيث سيتم تقسيم المشروع الذي يقام على مساحة تزيد عن 180 ألف متر مربع إلى ثلاثة فئات لكل منها معاييرها ومواصفاتها، كما يشتمل على خيارات متنوعة من غرف الإقامة المؤثثة، بالإضافة إلى كافة الخدمات المساندة، مثل: صالات رياضية ومركز للتسوق على أن تنتهي المرحلة الاولى من المشروع خلال 36 شهراً، والتي تستوعب عدد 5600 عاملا، بينما يوفر المشروع 300 فرصة عمل مباشرة.
يذكر أن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه مع بداية النصف الثاني من العام 2022م، ويهدف هذا المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تشييد شبكة المياه بطول 17 كيلومتر تقريبا، وشبكة الصرف الصحي بطول 14 كيلومتر تقريبا، وشبكة طرق بطول 10.6 كيلومتر ، وقنوات تصريف المياه بطول 6.8 كيلومتر، وخزان مياه علوي بسعة إجمالية 650 متر مكعب، وآخر أرضي بسعة إجمالية 2780 متر مكعب، وخزانين تجميع مياه الصرف الصحي بسعة إجمالية 1230 متر مكعب. كما قامت "مدائن" بطرح مناقصة التأهيل المسبق للشركات الاستشارية، وتم استلام عروض من 18 شركة، وجاري عملية التحليل والتقييم للعروض، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث المخطط العام للمدينة الصناعية شاملا تحديد المواقع المناسبة للمشاريع الثقيلة ومسارات الخدمات ومواقع مرافق البنية الأساسية، وعمل اللائحة التنظيمية الخاصة للمساحات البحرية، بالإضافة إلى إجراء دراسة هيدرولوجية لمسارات الأودية وتحديد حجم اتساعها والحماية والتصريف وخلق مساحات إضافية قابلة للتأجير، ويأتي هذا المشروع في ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى بمدينة صور الصناعية، ونظرا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، حيث أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.