تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن التسويق والترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مدنها الصناعية في إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز من خلال جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر عبر الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.

ويقوم المسؤولون في "مدائن" عبر ركن "استثمر في عمان" بجناح سلطنة عمان المشارك في إكسبو 2020 دبي بالتسويق والترويج عن ثلاثة أنواع من الفرص الاستثمارية المتاحة، يتمثل النوع الأول في مجمعات مدائن الاستثمارية في (4) مدن صناعية، ففي مدينة صور الصناعية، توجد فرصة للاستثمار في مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 42 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 41 ألف متر مربع، في حين، تتاح الفرصة للاستثمار في مدينة سمائل الصناعية بمجمعات استثمارية غذائية على مساحة 53 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 22 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية لوجستية على مساحة 61 ألف متر مربع، بينما تتوفر فرصة للاستثمار بمدينة صحار الصناعية في مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 60 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 60 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات البلاستيكية على مساحة 50 ألف متر مربع، أما مدينة البريمي الصناعية، فالفرص الاستثمارية المتوفرة بها عبارة عن مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 27 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 32 ألف متر مربع. فيما يتمثل النوع الثاني من الفرص الاستثمارية الصناعات القائمة على دراسات الجدوى، والتي قامت مدائن في وقت سابق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديد فرص استثمارية في القطاع الصناعي بناء على دراسات جدوى أولية قائمة على حالة السوق المحلي والعالمي، حيث تم تحديد مواقع الفرص بناء على دراسات الجدوى الأولية، وعلى المستثمر القيام بدراسات جدوى تفصيلية للقطاعات المستهدفة، ومنها الصناعات البلاستيكية، الصناعات الغذائية، صناعات مواد البناء وغيرها من الصناعات. أما النوع الثالث من الفرص الاستثمارية المتاحة في "مدائن" فهو تطوير وتشغيل البنية الأساسية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والقطاع الخاص من خلال تطوير وتشغيل المدن الصناعية الجديدة أو المشاريع الاستراتيجية مع مرونة في نوع التعاقد بناء على المدينة الصناعية أو معطيات المشروع. كما قدّم المسؤولين في "مدائن" طوال الأسبوع الجاري لعدد من الوفود التجارية العالمية المتواجدة في إكسبو 2020 نبذة عن المدن الصناعية في سلطنة عمان، والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها، وأبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والتي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ “مدائن” مثل: منح عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية “صنع في عمان”، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل مركز الخدمات "مسار"، والعمل المتواصل على توفير كافة المتطلبات من بينة أساسية وعلوية وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، لتتماشى مع نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لتكون مدن صناعية حاضنة للاستثمارات بمختلف أنواعها مع التركيز على الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية.

#بياناتحكومية

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