يضم برامج تعليمية وترفيهية شيقة ومتنوعة

أبوظبي : تُطلق "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي "مخيم مكتبة الشتوي" لعام 2021 خلال الفترة الممتدة من 18 وحتى 25 ديسمبر.

يتضمن المخيم باقة واسعة من الأنشطة والورش الترفيهية والتعليمية للأطفال من عمر 7 وحتى 12 سنة، والتي ستقام في جميع أفرع "مكتبة" المنتشرة في إمارة أبوظبي. وتركز على مواضيع هادفة تساهم بتنمية شخصية الطفل ومهاراته في عدة مجالات مثل القراءة والكتابة والخط والفنون والأعمال اليدوية وغيرها من الأنشطة التعليمية والترفيهية. ويُقام المخيم خلال فترة إجازة الشتاء لمنح الأطفال فرصة الاستمتاع بإجازاتهم بطريقة بنّاءة وشيقة في الوقت ذاته.

وأشارت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أنّ استراتيجية "مكتبة" تتمثل في تقديم برامج وفعاليات مبتكرة وجديدة تُلهم الأطفال وتحفزهم على اكتساب المعرفة ومهارات جديدة. ويحظى مخيمنا الشتوي بشعبية كبيرة وقد لمسنا هذا مع الترحيب الذي لاقاه الإعلان عن عودته لجمهوره هذا العام. ونحن نتطلع بدورنا إلى برامج وأنشطة المخيم الشتوي بما تتضمنه من ورش عمل وأنشطة تعليمية تعزز من قدرات الأطفال المشاركين الفكرية وتُطلق العنان لإمكاناتهم وقدراتهم الإبداعية".

وتم تخصيص عدد من الورش للحديث عن القراءة والقصص وأهميتها بالنسبة للشعوب، فمن خلال ورشة "الحكواتي" سيستمتع الأطفال بحكايات من التراث ويستخرجون العبر المستفادة منها؛ أما في ورشة "قابل المؤلف" فسيتم استلهام قصة مستوحاة من التراث الشعبي في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، ليتم بناء حكاية حولها بطريقة طريفة وبناءة. وتقدم ورشة "مصالحة مع القراءة" للأطفال خارطة طريق بسيطة تدخلهم في عالم الكتب الساحر وتساعدهم على الإقبال على القراءة وتؤسس لعلاقة متينة بينهم وبين القراءة.

ويضم المخيم كذلك عدداً من الورش التي ستركز على الجانب الإبداعي والفني لدى الأطفال، مثل ورشة "صناعة الشموع" والتي ستعطي مقدمة تعريفية حول هذه الصناعة التي تعد أحد أشكال الفن الإبداعي والفني، وكذلك ورشة "صناعة كائن فضائي" حيث يقوم المشاركون بتصميم كائنات فضائية بأشكال مختلفة باستخدام كرات الصوف، وورشة "لوحة الفراشات" التي يتعلم فيها الأطفال كيفية عمل لوحة فنية للفراشات باستخدام القطن والألوان المائية. وفي ورشة "زين" سيتعرف الأطفال على فن الزين والذي يتكون من رسومات أو كتابات أو مجمعات أو صور وقصاصات فنية يتم استخدامها ودمجها معاً لبناء أعمال فنية شخصية وخاصة.

وفي عالم تهيمن عليه الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني، ستعود ورشة "الرسائل" بالأطفال إلى عالم الرسائل الورقية والطوابع لتشرح لهم الفرق بين الرسائل الورقية والإلكترونية، وكيفية كتابة هذه الرسائل وتزيينها بالرسومات والملصقات، وتشرح لهم الطوابع البريدية المختلفة ووظيفتها، ليتمكن الأطفال في نهاية الورشة من إرسال رسالتهم الأولى عبر البريد. ولأن كتابة رسالة قيمة تحتاج لخط جميل، فستركز "ورشة الخط" على تعليم المشاركين حروف الفرشاة وتعرفهم على أساسيات حدود الخط من خلال تمارين التحكم بالفرشاة وصنع الأشكال المختلفة. وفي ورشة "صناعة المرجعية" التي سيتم تنظيمها باللغة الإنجليزية سيقوم المشاركون بعمل علامات كتاب مخصصة باستخدام مجموعة واسعة من المواد المقدمة لهم؛ وبمساعدة المدرب، سيعود كل مشارك إلى المنزل بعلامة الكتاب الفريدة الخاصة به.

يشار إلى أن كافة برامج المخيم الشتوي ستنطلق يومياً عند الساعة 4 عصراً (باستثناء الجمعة) خلال الفترة من 18 إلى 25 ديسمبر الجاري، وستقام في أفرع "مكتبة" في الوثبة والباهية ومنتزه خليفة والمرفأ وزايد المركزية.

#بياناتحكومية

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