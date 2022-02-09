بدعم من شرف دي جي للطاقة

تساعد شرف دي جي للطاقة مختبر اختبار علوم الأرض في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 510 أطنان متري سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات الكربون السنوية لما يقرب من 110 سيارات

تعكس حلول الطاقة المستدامة لمختبر علوم الأرض دعمه القوي لمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

مختبر اختبار علوم الأرض، المملوك بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أكبر مختبر خاص للاختبار التحليلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لصناعة البناء والتشييد، مما يعزز خبرته لتحليل المنتجات الاستهلاكية والبيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبح مختبر اختبار علوم الأرض الإماراتي، وهو أكبر مختبر في الخليج لصناعة البناء والتشييد، والتابع لـ«مجموعة برايم» ومقرها دبي، أول مختبر تحليلي يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100 في المئة، محققا بذلك إنجاز مهم في عالم مزيج الطاقة النظيفة.

وبدعم من شرف دي جي للطاقة، تم تجهيز مختبر اختبار علوم الأرض بـ 950 لوحة شمسية ضوئية يمكنها توليد ما يقارب 723500 كيلووات من الكهرباء سنويًا.

وسيؤدي هذا التحول بتوظيف الطاقة بشكل كامل إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المختبر بمقدار 510 أطنان مترية كل عام، وهو ما يعادل انبعاثات الكربون السنوية لـ 110 سيارات.

ويعكس هذا المشروع التزام مختبر اختبار علوم الأرض تجاه دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى توليد 50 في المئة من مزيج توليد الطاقة من مصادر متجددة من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.

وتعليقا على الموضوع، قال عبد اللطيف عبد الله علي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة برايم»: "يعد قرارنا باستخدام الطاقة النظيفة فقط في مختبر اختبار علوم الأرض أحد أهم المبادرات المؤسسية التي اتخذناها على مر السنين. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال الدعم التكنولوجي من شرف دي جي للطاقة وأن يؤكد على التزام مختبر اختبار علوم الأرض بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام."

من جانبها، قالت الدكتورة ماري جين ألفيرو المهدي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة برايم»: "ينظر مختبر اختبار علوم الأرض إلى استدامة الطاقة كأولوية قصوى الآن وفي المستقبل تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. يسعدنا أن نتعاون مع شرف دي جي للطاقة في مسعانا لتبني هذا المشروع الأخضر الذي يعمل على تشغيل أدواتنا وآلياتنا باستخدام الطاقة المتجددة من الشمس. ونحن نشجع المؤسسات الأخرى على اتباع هذا المهج من أجل عالمنا والأجيال القادمة ".

وقال نيليش خالخو، الرئيس التنفيذي لشركة شرف دي جي: "نسعى دائمًا إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير حلول مبتكرة للطاقة الخضراء للمؤسسات والمجتمعات السكنية في الدولة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتنمية الطاقة المستدامة وتعزيز الوعي حول كيف يمكن للشركات الاستفادة منها في عملياتها اليومية مع كونها جزءًا من الجهود العالمية للحد من مخاطر تغير المناخ ".

وقال رامكومار سنكاري، المدير المالي لشركة شرف دي جي: "سعيدون بأن نعمل بشكل وثيق مع مختبر علوم الأرض في مشروع الطاقة النظيفة الذي يستفيد من أحد الموارد البيئية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمكن أن يفيد استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة المزيد من المؤسسات نظرًا لظروفها المناخية الفريدة. ويمكن لهذا التحول إلى الطاقة الشمسية أن يكون خطوة كبيرة لا تساهم في خفض التكاليف التشغيلية فحسب، ولكن أيضًا في حماية البيئة من خلال استخدام مصدر الطاقة المتجددة."

مختبر اختبار علوم الأرض، هو مختبر مستقل مقره دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ عملياته في عام 1996. يقدم خدمات عالية الجودة لتشييد المباني وهو لاعب نشط في مجال تحليل مواد البناء، والتحقيقات الجيوتقنية، والخدمات الجيوفيزيائية، والمسوحات الطوبوغرافية. قام المختبر بتوسيع خبرته لتشمل تحليل المنتجات الاستهلاكية وعناصر البيئة أيضًا.

يذكر أن شرف دي جي للطاقة، التي تتعامل مع شركات في العديد من الصناعات، قد نفذت مشاريع للطاقة الشمسية تساعد في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 14000 طن متري سنويًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

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حول مختبر علوم الأرض

مختبر علوم الأرض هو مزود رائد لحلول الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. بعد إصدار الملايين من الاختبارات اللازمة للأداء والجودة والمطابقة والامتثال التنظيمي منذ عام 1997، أصبح المختبر هيئة تقييم المطابقة ذات الموثوقية الأكبر وأحد الخبراء الرائدين في الاختبار التحليلي، والتحقق، وإصدار الشهادات والتفتيش.

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أنجيلين ريفيرا

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نبذة عن شرف دي جي للطاقة

شرف دي جي للطاقة هي شركة خدمات طاقة تابعة لمجموعة شرف التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي ملتزمة بتقديم مجموعة من حلول توفير الطاقة عالية الجودة من الطاقة الشمسية والتعديل التحديثي عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. تمتلك شركة شرف دي جي للطاقة 60 ميجاوات من المشاريع التجارية والصناعية المكتملة والجارية والمتعلقة بخطوط الأنابيب وأكثر من 700 فيلا خاصة، وقد أكملت شرف دي جي للطاقة مشاريع كبيرة لتوفير الطاقة لمطارات دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار وأحواض دبي الجافة ومدينة دبي للرعاية الصحية، والعديد من المشاريع الأخرى.

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فينس آنغ

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا

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