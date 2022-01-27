دبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت مختبرات جي سي الكورية البارزة من حضورها في الشرق الأوسط بتوقيع اتفاقيات جديدة مع مختبرات لايف الطبية التشخيصية في الإمارات لايف دي اكس ( Life DX) ومختبر بريسيجن الطبي (PML) في الأردن.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال حسام فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مختبرات لايف اكس:" يشرفنا الإعلان عن هذه الشراكة الإقليمية مع مختبر كوريا الأبرز جي سي، والتي ستساعدنا على توفير فحوصات واختبارات طبية وخدمات مختبرات عالية المستوى لعملائنا، بما في ذلك الفحوص الباطنية والاختبارات عالية التعقيد وذلك بأسعار تنافسية."

جدير بالذكر أن مختبرات لايف الطبية التشخيصية هي شريك بالفعل لمختبرات جي سي، إلا أنه وفي ظل الاتفاقية الجديدة سيكون هناك تعاون مشترك مع المختبر الكوري في عُمان والسعودية ومصر.

وصرح الدكتور بشار، المدير التنفيذي لمختبر بريسيجن الطبي PML بالقول: "يسرنا توقيع اتفاقية التعاون هذه مع مختبرات جي سي، باعتبارها من أبرز المختبرات التشخيصية الطبية في العالم، ولا شك أن هذا التعاون سيعزز من قدراتنا ويطور خدماتنا التشخيصية السريرية، لذا يحدونا الأمل في مزيد من التطور والنمو والازدهار المشترك، ليس في الأردن فحسب وإنما في منطقة الشرق الأوسط كاملة."

وتم توقيع الاتفاقيات ضمن فعاليات معرض ميدلاب ميدل ايست حيث تشارك مختبرات جي سي في المعرض من خلال جناحها Z4.E42.

وفي معرض تعليقها على اتفاقيات الشراكة هذه قالت السيدة يون هي لي، رئيسة مختبرات جي سي :"هناك طلب متزايد على خدمات الفحص التي توفرها مختبراتنا، والآن في ظل اتفاقيات الشراكة الجديدة مع شركائنا سيكون بوسعنا توفير الخدمات المتميزة لمزيد من الدول في الشرق الأوسط، ولا شك أن تزايد الوعي بالأمراض المعدية بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية في القطاع الصحي هي من أبرز العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على خدمات فحوص المختبرات في المنطقة، ونحن نهدف إلى دعم القطاع الإقليمي من خلال توفير التقنيات المتطورة للحصول على نتائج دقيقة".

كما استضافت مختبرات جي سي جلسة مناقشة تفاعلية بعنوان "الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الصحة العالمية: ثمار الشراكة في تحسين الاختبارات الطبية" في معرض ميدلاب، وشارك فيها مجموعة من كبار الخبراء العالميين وأعضاء إدارة مختبرات جي سي، وسلطت الندوة الضوء على التحول الذي تحقق في مجال المبادرات الصحية والتي كانت فيما مضى مبادرات حكومية حصراً، وكيف تحولت لتفسح المجال لشراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتفعيل دورها في تطوير منتجات وبنية تحتية وخدمات صحية أكثر فاعلية، وكذلك أهمية دور القطاع الخاص ومدى إسهامه في تحسين نوعية حياة الأفراد، وهذا يعزز من فكرة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تلعب دورها في التصدي للمشكلات الصحية المعقدة.

ومن بين المتحدثين ليليو مارموارا، الرئيس التنفيذي الأسبق لوكالة يونيتايد الصحية، والبروفسور مايكل كازاتسكين، المدير التنفيذي الأسبق للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والدكتور اسكيلد بترسون، رئيسي التحرير في مجلة أي جي أي دي ريجنز، وهي المجلة الرسمية لمجتمع الأمراض المعدية العالمي، والدكتور سعيد الراشدي، رئيس إدارة المختبرات المرجعية، مدينة الملك فهد الطبية، الرياض، والسيدة يون هي لي، رئيسة مختبرات جي سي.

وقد حظي زوار جناح مختبرات جي سي في المعرض بفرصة التعرف على تجربة جي سي التقنية من خلال تقنية الواقع الافتراضي وحققت خدمات المختبر التشخيصية إعجاب الجميع.

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