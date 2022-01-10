ندوة مختبرات جي سي في ميدلاب تسلط الضوء على المواجهة ضد الأوبئة والامراض المعدية وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد المنطقة طلباً متزايداً على الفحوصات الجينية وفحوصات الأمراض المعدية، وهذا ما دفع مختبرات جي سي GC Labs، إحدى أبرز شركات التشخيص العيادية والاختبارات في كوريا إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وحالياً فإن المختبرات توفر خدماتها في السعودية والإمارات وتجري مباحثات مع شركائها الإقليميين لتوسيع خدماتها في دول أخرى في الشرق الأوسط، ويوفر أكثر من 800 موظف يعملون في مختبرات جي سي أكثر من 5,000 فحصاً مفرداً ومركباً ابتداء من الفحوص الروتينية وحتى المقايسات الجزيئية والوراثية الباطنية.

ولتعزيز الوعي بخدماتها فإن مختبرات جي سي ستشارك في معرض ميدلاب ميدل ايست الذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي في 24 يناير 2022، وستسلط مختبرات جي سي الضوء في الفعالية على مفهومها الخاص بالمختبر الذكي الذي يوفر خدمة اختبار مؤتمتة وذلك لتعزيز فعالية وسرعة الاختبارات، ما يسمح للشركة بتوفير تقرير عن الاختبار خلال يوم أو اثنين على الأكثر.

وتعليقاً على خطط التوسع التي تعتزم مختبرات جي سي تنفيذها قال يون هي لي، رئيس مختبرات جي سي: "يشكل سوق الشرق الأوسط أهمية كبيرة لنا، والمشاركة في معرض ميدلاب ميدل ايست ستساعدنا على مشاركة ممارساتنا في التشخيص السريري مع المجتمع الصحي في المنطقة، وخلال العقدين الماضيين فقد حقق العالم الكثير من النجاح في مواجهة وباء كوفيد-19، وفي تفعيل الدور العالمي تجاه مرض الإيدز والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى، وهنا تلعب المختبرات الطبية دوراً أساسياً في هذه المواجهة من خلال توفير اختبارات تشخيصية عالية الجودة وبالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية، ومن أجل تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة الأمراض المعدية والأوبئة فإننا سننظم ندوة في معرض ميدلاب نجمع فيها الخبراء الدوليين ليشاركوا رؤاهم وخبراتهم في المجال والتركيز على الدروس المستفادة ومناقشة كيف يمكن إدارة الشراكات بين القطاعين الخاص والعام على أفضل وجه من أجل مقاومة الأوبئة والأمراض المعدية بنجاح في المستقبل."

تستضيف مختبرات جي سي ندوتها بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة العالمية: ثمار الشراكة في تحسين الاختبارات الطبية" في 25 يناير في قاعة ببل لاونج في معرض ميدلاب، ويشارك في الندوة ثلة من الخبراء العالميين بمن فيهم ليليو مارمورا، الرئيس التنفيذي الأسبق لوكالة يونيتايد الصحية، والبروفسور مايكل كازاتشكين، المدير التنفيذي الأسبق للصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا والدكتور اسكيلد بترسون، رئيس التحرير في مجلة أي جي أي دي ريجنز، وهي المجلة الرسمية لمجتمع الأمراض المعدية العالمي، والدكتورة أمينة الجرداني، مديرة مختبرات الصحة العامة المركزية- عُمان، ويون هي لي، رئيس مختبرات جي سي، وستكون الندوة تفاعلية، مع فرصة للحضور لطرح أسئلتهم.

توفر مختبرات جي سي تجربة ذكية للزوار في منصتها Z4.E42 في معرض ميدلاب من 24 الى 27 يناير لأجل تعزيز الوعي حول الخدمات التشخيصية وخدمات الشركة الأخرى.

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حول مختبرات جي سي

تعتبر مختبرات جي سي من أبرز المختبرات الطبية في كوريا الجنوبية، وتختص بالأمراض المعدية كجزء من الشبكة العالمية التشخيصية، وقد مكنت مختبرات جي سي المرضى من الحصول على تشخيص دقيق لحالتهم وكذلك العلاج الملائم بجودة عالية بفضل فريقها المتخصص واختباراتها الطبية الدقيقة، ويعمل في الشركة حوالي 800 موظفاً لتوفير أكثر من 5,000 اختبار مفرد ومركب ابتداء من الفحوص الروتينية وحتى المقايسات الجزيئية والوراثية الباطنية.

وبخبرة تراكمية تزيد عن 35 عاماً فإن مختبرات جي سي توفر أفضل سبل الرعاية والعلاج لمرضاها حتى في الظروف الطبية غير القابلة للتنبؤ وذلك بفضل أجهزتها المتطورة وفريق عملها الخبير، لذا تمكنت من التوسع محلياً وعالمياً بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول المختلفة مثل سريلانكا وفيتنام وميانمار واندونيسيا والهند والإمارات، وتمتاز مختبرات جي سي بمعايير جودة صارمة وبنية تحتية متميزة، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.gclabs.co.kr/eng

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