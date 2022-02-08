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بيروت – لبنان : أعلنت شنايدر إلكتريك اليوم عن تعيين محمد سامي مدير عام لشنايدر إلكتريك لمنطقة المشرق (لبنان والأردن). عمل سامي بشركة شنايدر إلكتريك لمدة 17 عاما، وكان آخر منصب تقلده هو مدير تطوير الأعمال في منطقة المشرق العربي. وسيتولى منصبه خلفا لمارك شارباتي، الذي تم تعيينه نائب الرئيس للخدمات الميدانية بشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.
سيقدم سامي تقاريره مباشرة إلى سيبستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي بشنايدر إلكتريك وسيكون المقر الجديد لسامي في عمان بالأردن.
وسيركز سامي على مشروعات التنمية التجارية الرائدة لشنايدر إلكتريك في الأردن ولبنان ومساعدة العملاء في الوصول إلى أهدافهم من خلال أحدث التقنيات والحلول الذكية من شنايدر إلكتريك. وإلى جانب التطوير التجاري لشركة شنايدر إلكتريك الرائدة في الأردن ولبنان، سيكون سامي مسؤولا عن خطط إعادة المشروعات.
قبل منصبه الحالي، تولى سامي في شنايدر إلكتريك أدوارا مختلفة في قطاعات المبيعات والتسويق والتسعير والاستراتيجية وخدمات الرقمنة وتطوير الأعمال.
و تؤمن شنايدر إلكتريك بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك تحاول الشركة منح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.
توفر شنايدر إلكتريك حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.
#بياناتشركات
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