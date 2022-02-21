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على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20)، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، يوم أمس مع معالي الدكتورة سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا، وذلك بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وأثر المتحورات الجديدة على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي. وبحث معالي محمد بن هادي الحسيني مع معالي وزيرة المالية في جمهورية إندونيسيا الانفتاح الاقتصادي في مرحلة التعافي الحالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، بالإضافة الى مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية المشتركة ضمن أهداف مجموعة العشرين برئاسة إندونيسيا للعام الجاري، أهمها التمويل المستدام وأولويات الاستثمار الأخضر وأجندة تطوير البنية التحتية.
وخلال الاجتماع؛ أكد معالي محمد بن هادي الحسيني دعم دولة الإمارات للأهداف التي وضعتها الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين للعام 2022، وشدد معاليه على ضرورة استمرار مجموعة العشرين بمتابعة التحديات الاقتصادية الحالية لتقديم حلول قادرة على تسريع عملية التعافي وضمان استجابة عالمية متزنة وشاملة. وأشار معاليه إلى أهمية التوجه التي توليه المجموعة نحو تعزيز البيئة الجاذبة للتمويل المستدام، وضرورة تكامل الجهود الدولية في هذا المجال بناء على خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين في العام الماضي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تؤكد دولة الإمارات على أهمية تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالتمويل المستدام، باعتباره أولوية أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتتطلع دولة الامارات الى العمل مع مجموعة العشرين ومع المنظمات الدولية نحو تحقيق أهداف المجموعة في تنمية التمويل المستدام وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".
وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، بما يتماشى مع أولويات مجموعة العشرين لعام 2022. فضلاً عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات والشراكات في مجالات الشؤون المالية والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وكذلك اجتماع وكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية.
#بياناتحكومية
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