لبحث آليات توطيد أواصر الشراكة والعمل بين الجانبين

أبوظبي: التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، يوم أمس مع معالي يوهانس هان المفوض الأوروبي للإدارة والميزانية والوفد المرافق له، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي.

وتطرق اللقاء الذي يأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، لأوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وحضر عن جانب البعثة الأوروبية كل من السيد جيرت يان كوبمان المدير العام للمديرية العامة للميزانية، والسيد إيميل بولسن، نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، والسيدة هانا يانس نائب مدير مكتب المفوض، والسيدة تاينا ساتيري مستشار التجارة في البعثة، والسيدة جوليا بيترانجيلي المستشار الإقليمي في بعثة الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي يوهانس هان والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين. وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة للمساهمة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحفيز التعافي ودعم النمو الاقتصادي المستدام."

وقال سعادة يوهانس هان: "سعدتُ باللقاء البنّاء الذي جمعنا بوزير دولة للشؤون المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، حيث ناقشنا برنامج (الجيل القادم) التابع للاتحاد الأوروبي وفرص الاستثمار المتعلقة بإصدارات الاتحاد الأوروبي للسندات الخضراء من أجل تنفيذ الأولويات الطموحة التي أقرتها اتفاقية باريس، عبر استثمارات وفرص تمويل مستدامة."

واستعرض اللقاء برنامج "الجيل القادم" الخاص بالاتحاد الأوروبي (Next Generation EU) والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر اخضراراً ورقمية ومرونة لدول الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء جاء ضمن زيارة معالي يوهانس والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات والتي التقى خلالها عدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

#بياناتحكومية

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