على هامش معرض إكسبو 2020 دبي

اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية اليوم مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وبحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة. وناقش الاجتماع القضايا ذات الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآخر التطورات المتعلقة بالتغير المناخي وجائحة كورونا (كوفيد-19).

ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع بالدكتور محمود محيي الدين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية أهمها التغير المناخي وجائحة كوفيد-19. وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي لدفع عجلة النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم مختلف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة."

وتفصيلاً، استعرض الاجتماع أولويات سياسة دولة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة، وكيفية تقديم الدعم اللازم للدولة من قبل صندوق النقد الدولي، كما ناقش الجانبان موضوع تغيّر المناخ وسياسات التكيف مع المناخ وتأثيرها على الاقتصاد الكلي على دولة الإمارات والاقتصادات الإقليمية الأخرى. بالإضافة إلى التباحث حول سبل الاستفادة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي سيعقد في مصر خلال العام الحالي و(COP28) الذي سيعقد في دولة الإمارات في عام 2023 مع التأكيد على أهمية الدعوة إلى سياسات المناخ المصممة لاحتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) ومصدري الوقود الأحفوري.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء جاء ضمن زيارة الدكتور محمود محيي الدين إلى دولة الإمارات لحضور الإطلاق الرسمي للمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة في معرض إكسبو 2020 دبي.

#بياناتحكومية

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