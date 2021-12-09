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اطلع بحضور أحمد بن طحنون على مشاريع مبتكرة لمجندي الخدمة الوطنية
ويتعرف على مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين
دبي: قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، بزيارة مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، ومقر البرنامج الوطني للمبرمجين، في أبراج الإمارات بدبي، حيث كان في استقبالهما معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وتم خلال الزيارة التعرف على مستجدات المشاريع التي طورها مجندو الخدمة الوطنية المشاركون في برنامج تدريبي شامل لتطوير المشاريع القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
كما شملت الزيارة التعرف على تجارب ومشاريع مختبر دبي للمستقبل، والمشاريع المستقبلية التي ينفذها البرنامج الوطني للمبرمجين، وعلى أبرز المبادرات التي يتم الإعداد لها حالياً لإطلاقها في الفترة المقبلة.
وأشاد البواردي بإنجازات مجندي الخدمة الوطنية المشاركين في البرنامج التدريبي، وبالمشاريع المتميزة التي عملوا على تطويرها، وأكد أهمية المبادرات الوطنية الهادفة للاستثمار في الشباب، التي تترجم توجهات قيادة دولة الإمارات ورؤاها في وثيقة المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، التي تركز على بناء الإنسان وتمكينه بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة المستقبل.
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء حرص البرنامج الوطني للمبرمجين والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات بتعزيز المهارات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ورفد الجهود الهادفة لتطوير كوادر وطنية متمكنة في المجالات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمع.
وقال عمر سلطان العلماء إن المشاريع التي طورها مجندو الخدمة الوطنية تشكل نموذجاً للمشاريع المستقبلية التي تعمل حكومة دولة الإمارات على تطويرها وتنفيذها في مختلف المجالات التكنولوجية والعلمية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع والعمل الحكومي بشكل عام.
#بياناتحكومية
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