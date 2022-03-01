محطة الخدمة الأولى من نوعها تحصد 10 جوائز خلال عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عن فوز محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها بـ 10 جوائز خلال عام 2021، وذلك نظير التزام المحطة بأعلى معايير الاستدامة والابتكار والتصميم في قطاع الطاقة.

فقد حصدت محطة الخدمة المستقبلية على صعيد الهندسة المعمارية العالمية، جائزة "ذا أركيتكتشر ماستر برايز 2021" بفضل تصميمها المعماري عالي الجودة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع مستدام للعام وجائزة الابتكار في التصميم من جوائز "ديزاين الشرق الأوسط".

كما تم تكريم محطة الخدمة المستقبلية خلال حفل توزيع جوائز قطاع التجزئة (RetailME 2021) ضمن فئتين: أفضل تصميم لمتجر تجزئة للعام؛ وأفضل مفهوم للبيع بالتجزئة للعام. وفازت أيضاً بجائزة أفضل مشروع صغير للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وجائزة "أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام" والميدالية البرونزية عن فئة الاستدامة، ضمن جوائز "ميد للمشاريع 2021".

وتأتي هذه الجوائز في أعقاب فوز محطة الخدمة المستقبلية بجوائز مرموقة بما في ذلك جائزة "أفضل محطة وقود" لعام 2021 من جمعية إدارة البترول والمتفجرات في المملكة المتحدة، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال حفل "جوائز فكرة العام 2021"، الدولية التي تقدمها "جمعية الأفكار البريطانية".

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا فوز محطة الخدمة المستقبلية بهذه الجوائز الاستثنائية، لاسيما وأن المحطة تلبي الاحتياجات اللوجستية لإكسبو 2020 دبي. ويؤكد تكريم المحطة بهذه الجوائز على التزامنا المستمر بترسيخ أعلى معايير الاستدامة والابتكار والتصميم ضمن قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وحرصنا الدائم على تحقيق رؤية دولة الإمارات بعيدة الأمد."

يذكر أن اينوك كانت قد افتتحت محطة الخدمة المستقبلية في موقع انعقاد إكسبو 2020 دبي في شهر فبراير من العام الماضي، وهي أول محطة خدمة في العالم تحصل على التصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"، النظام العالمي لتصنيفات البناء من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء".

تستوحي محطة الخدمة المستقبلية الفريدة والمستدامة تصميمها من شجرة الغاف التي تمثّل رمزاً وطنياً في دولة الإمارات وتعبر عن تراثها الغني وعاداتها الأصيلة. وتعتبر هذه أول محطة في المنطقة تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، في حين تم إنشاء مظلتها باستخدام ألياف الكربون؛ بما يتوّج إنجازاً مبتكراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. كما زوّدت المحطة بلافتات رقمية تضم 12 مليون شريحة لأضواء LED لإضاءة الشاشات الرقمية في المحطة علاوة على محطات شحن السيارات الكهربائية، وماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط.

تجدر الإشارة إلى أن محطة الخدمة المستقبلية تواظب في الوقت الحالي على تقديم خدماتها لأسطول مركبات إكسبو 2020 دبي بأكمله طوال مدة انعقاد الحدث الدولي، فضلاً عن توفير خدماتها للجمهور في دستركت 2020، المدينة الذكية المتمحورة حول الإنسان التي ستمثّل مستقبل موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعاليات الحدث الدولي في شهر مارس 2022.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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