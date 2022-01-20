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أبوظبي : اجتمع معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي يوم الأربعاء 19 يناير 2022 مع معالي أحمد بن أحمد غالب سعيد محافظ البنك المركزي اليمني. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويُسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة.
كما ناقش الطرفان، آليات تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الإشراف والرقابة وتبادل المعرفة وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى نقل الخبرات في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي اليمني في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: " ندعم تعزيز التعاون مع البنك المركزي اليمني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما نقل الخبرة والمعرفة لتطوير العمل المالي والمصرفي في اليمن الشقيق ".
#بياناتحكومية
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