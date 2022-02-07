«غراب»: إقامة مناطق لوجستية تدفع عجلة الاقتصاد القومى.. وتوفر فرص عمل جادة وحقيقية للشباب

«شوقى»: إنشاء المشروع على مساحة 90 ألف متر وبالتعاون مع «محافظة الشرقية» و«جهاز تنمية التجارة الداخلية»

إنشاء سوق تجارية لضم تجار الذهب فى مكان واحد بالمنطقة اللوجستية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حُذيفة القرشى، المدير الإقليمى لسلسلة اللولو ماركت الإماراتية، على هامش تفقد الشركة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية «99landmark» والمُقامة على مساحة 90 ألف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة ناينتى ناين للتطوير العقارى المطور التجارى للمشروع.

أكد محافظ الشرقية، على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومى بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب فى العمل.

والتقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة، الشهر الماضي، وذلك لمتابعة آخر المستجدات للمشروعات التجارية المشتركة، والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

وأشاد حُذيفة القرشى، المدير الإقليمى لسلسلة اللولو ماركت الإماراتية، بجهود الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والتى حققت طفرة كبيرة بالمحافظة، علاوة على جهود الشركة المنفذة للمنطقة التجارية اللوجستية 99landmark والمقامة بالمحافظة.

وقدم المهندس علاء شوقى، رئيس مجلس الإدارة، شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية وممثلى شركة اللولو ماركت الإماراتية عن المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم جراجًا متعدد الطوابق بنظام smart parking من دورين على مساحة 90 ألف متر، ويعد أول جراج هيدروليكى متعدد الطوابق من نوعه بالزقازيق يسع 860 سيارة والدور الأول يضم سلسلة تجارية ضخمة كما يضم 2 صيدلية و2 بنك وأكثر من 20 محلًا تجاريًا على وجهة رئيسية تمتد لنحو 160 مترًا والدور الأول العلوى يتكون من سوق مخصصة لمحال بيع الذهب والأزياء والموضة.

وتابع «شوقى» أن الدور الثانى سيتم تخصيصه للترفيه، حيث يضم 6 قاعات سينما و(قاعتين vip) وعددًا من المحال التجارية، والسطح يتكون من منطقة خضراء مفتوحة تمتد لمسافة 3000 متر وتضم نافورات راقصة وصالات رياضية ومطاعم وكافيهات، والدور الثالث يتكون من ساحة مخصصة للفود كورت والتى تضم سلسلة من أشهر البراندات العالمية بالإضافة لمنطقة مخصصة للأطفال مؤمنة بالكامل ومصممة طبقًا للمقاييس العالمية على مساحة ضخمة تصل إلى 2000 متر وصالة بولينج.

وأشار الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس الإدارة، إلى أن المشروع سيعمل على حل أزمة المرور من خلال جراج متعدد السيارات، وسيكون هناك أكبر سوق تجارية لضم تجار الذهب فى مكان واحد، ويوفر المشروع حجز عيادات أو مكاتب أو محال بأنظمة سداد مختلفة للراغبين فى الاستثمار من أبناء محافظة الشرقية أو من المحافظات المجاورة.

وأوضح بدوى أن المشروع يضم منطقة طبية تتكون من طابقين وتشمل أكثر من 150 عيادة تصلح لكافة الأنشطة والتخصصات الطبية وبمساحات تتراوح من 48 وحتى 150 مترًا والمنطقة الفندقية عبارة عن جزء مخصص للقطاع الفندقى يضم 70 غرفة فندقية مزودة بخدمات مخصصة تشمل مطاعم خاصة وصالات رياضية.

وقال المهندس سيد سعد، عضو مجلس الادارة، إن مشروع نينتى لاند مارك يعد أضخم مشروع تجارى ترفيهى ستشهده محافظة الشرقية، وبالتحديد مدينة الزقازيق الفترة المقبلة لأنه يضم أكبر تجمع تجارى إدارى طبى فندقى، بالإضافة إلى جراج سيارات متعدد الطوابق لتسهيل عملية المرور بشارع طلبة عويضة أحد أشهر الشوارع بمدينة الزقازيق.

وأوضح المهندس هانى خليل، عضو مجلس الإدارة، أن الحلم أصبح حقيقة لسكان مدينة الزقازيق بتوفر أكبر تجمع تجارى إدارى طبى بهذه المواصفات، وذلك بعد توفر أكبر مشروع لوجيستى تجارى طبى على مساحة 90 ألف متر وبالتعاون مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

#بياناتحكومية

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