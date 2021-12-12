العلامة الرائدة والأكثر موثوقية تمضي قدماً في توسيع نطاق أعمالها في الإمارات

دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: افتتحت تانيشك، العلامة الرائدة للمجوهرات الأكثر شهرة في الهند من مجموعة تاتا، اثنين من متاجرها الدولية الجديدة في دبي.

ويقع أحد المتجرين في لولو هايبر ماركت الشهير في منطقة البرشاء، ويتميز بتصميم رائع على مساحة تبلغ 1500 قدم مربع، ويضم تشكيلة مذهلة من المجوهرات المصنعة من معدن الذهب والماس، ومن ضمنها عدد من العلامات التجارية الأكثر شهرة بما فيها أوتاشا وأرامبث، وتشكيلة المجوهرات الحصرية التي طرحت بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، على سبيل المثال لا الحصر.

وافتتح المتجر كوروفيلا ماركوز، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية - شركة تيتان المحدودة، وحضر فعالية الافتتاح عدد من كبار الضيوف والمسؤولين بمن فيهم كبار المدراء في لولو هايبر ماركت، وسونيل سينها، المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبناء تاتا.

واستلهمت الديكورات الداخلية للمتجر من التراث والثقافة المحلية الغنية لإمارة دبي. وعرضت في المتجر تشكيلات الذهب والماس المصنعة بحرفية رفيعة المستوى، وضم المتجر إطارات من مرايا منحوتة يدوياً مع تاج على شكل أزهار مستوحى من تصاميم النوافذ لـ "حي البستكية"، فيما جاء السقف بتصميم انسيابي مع مجموعة من المصابيح العربية بارتفاعات مختلفة على شكل فوانيس معلقة، إلى جانب العديد من عناصر التصميم المدهشة التي ستفاجئ العملاء وتغمرهم بمشاعر السرور والبهجة.

وتواصل علامة تانيشك المحافظة على "معايير سلامة الذهب"، من خلال توفير العديد من الخدمات الاستثنائية، مثل تقديم الاستشارات عبر الفيديو، وتبديل قطع المشغولات الذهبية، وتصليح ما بعد البيع.

وقال السيد كوروفيلا ماركوز، الرئيس التنفيذي - قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان المحدودة: "تزامن افتتاح المتجرين الجديدين لعلامة تانيشك في الإمارات مع الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين. ويسرنا توفير منتجات تانيشك لشريحة أوسع من العملاء الآن، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بمجوهرات تنفرد بالبراعة الفائقة في التصميم، والأشكال الحصرية، والخدمات رفيعة المستوى التي جعلت تانيشك علامة المجوهرات الأكثر ثقة في الهند."

وتابع: "نتطلع إلى افتتاح المزيد من المتاجر، ونسعى أن نصبح علامة المجوهرات الأكثر ثقة في الإمارات أيضاً، وأن نلبي احتياجات السكان متعددي الثقافات، مع التطور الكبير وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات".

وأضاف أن متجر تانيشك الآخر الذي يقع داخل متجر في لا ميزون دو لوكس في دبي مول، يستقبل الزبائن حالياً، ومن المقرر افتتاح المتجر الرئيسي في أبوظبي في يناير 2022.

وبإمكان العملاء الذين يزورون المتجر قبل 15 ديسمبر الاستمتاع بعرض خاص بمناسبة الافتتاح مع خصم يصل إلى 25% * على رسوم تصنيع الذهب وعلى قيمة المجوهرات الماسية.

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نبذة عن تانيشك:

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

بالنسبة لعلامة "تانيشك"، المجوهرات ليست مجرد منتج، بل هي واحدة من أشكال الفنون، وتعد تشكيلتنا الرائعة من المجوهرات المصنعة من الذهب والماس، توازناً مثالياً بين المهارة الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة الجذابة. ومع أشكال تجسد الجمال وتحتفي بالمناسبات الخاصة، تسعى "تانيشك" أن تكون جزءاً لا يتجزأ من طريق الأناقة لكل امرأة. وتأكيداً على هذا الالتزام نحو التميز، تم في عام 2019 منح "تانيشك" لقب العلامة التجارية الأكثر موثوقية للمجوهرات في الهند من قبل الهيئة الاستشارية للأبحاث الموثوقة.

تمتلك "تانيشك" حالياً ما يزيد على 340 متجر وهي علامة المجوهرات الأكثر موثوقية في الهند والأكثر شهرة لدى العملاء.

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