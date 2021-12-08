يقام على مساحة 140 فداناً في مدخل العاصمة الجديدة..



أعلنت مجموعة شركات بيراميدز للاستثمار العقاري عن طرح «بيراميدز سيتي» أضخم مدينة تجارية وإدارية وطبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع جهاز أراضي القوات المسلحة، حيث تقع المدينة في مكان متميز أمام مسجد الفتاح العليم مباشرة وتعد واجهة العاصمة الإدارية الجديدة.



من جانبه، قال المهندس وليد التايب رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقاري، إن مدينة بيراميدز سيتي تقام على مساحة 140 فدان وتضم أكبر مجمع مولات في مصر فهي تضم أنشطة تجارية وإدارية وفندقية وطبية و سياحية .



وأضاف التايب، بأن موقع المشروع فريد من نوعه فهو مدخل العاصمة ويقع عند بواباتها المواجهة لمدينة القاهرة الجديدة والطريق الدائري الأوسطي ، كما يقع على أهم محورين بالعاصمة (محور بن زايد الشمالي والجنوبي) كما أنه مواجه للنهر الأخضر. لافتاً إلى أن بيراميدز سيتي تقع أمام أهم كتل سكنية في العاصمة R1 .R2.R4.R5 بإجمالي 200.000 وحده سكنية.



وأشار إلى أن المشروع يتم بالتعاون بين كبار المكاتب الاستشارية ممثلة في شركة MTA المهندس محمد طلعت وشركه concreative وجاري التعاقد مع شركتين للإنشاء والمراجعة .



ويضيف وليد التايب، بأن مجموعة شركات بيراميدز للاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تمتلك 8 مشروعات ضخمة تمثل علامة مميزة في مجال التطوير العقاري في مصر، لافتاً إلى أن تكرار التجربة الاستثمارية من قبل مجموعة بيراميدز في العاصمة يأتي انطلاقا من الثقة في هذا المشروع القومي الواعد ومساهمه من المجموعه في المشاريع الوطنية .



وأضاف بأن السوق العقاري شهد تغيرات متلاحقة منذ أزمة كورونا بالإضافة لتأثر القدرة الشرائية للعملاء وهو ما دفعها لابتكار آليات تسويقية متنوعة للعملاء في كافة مشروعاتها لتشجع على الاستثمار بها، مشيرا إلى أن الشركة تهتم بطرح المشروعات المميزة ومنها فكرة مدينة نادرة في مصر.



كما أشار أنه جارى العمل داخل المجموعة بكامل إدارتها خاصة الإدارة التنفيذية لتجهيز أول أفتتاح في العاصمة الإدارية مول تجاري إداري مول جراند سكوير قبل نهاية العام مما يعد قيمة إستثمارية وزيادة في القيمة السوقية لكل العملاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021