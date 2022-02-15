الدوحة، قطـــر، 14 فبراير 2022: أعلنت Ooredoo ش.م.ق.ع. (رمز تداولها ORDS) اليوم عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

أبرز المؤشرات المالية:

وصلت إيرادات المجموعة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 إلى 30 مليار ر.ق، لتشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي . وقاد تحقيق تلك الزيادة النمو الذي حققناه في سوقنا الأول قطر، وفي كل من إندونيسيا وتونس. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت إيرادات الشركة ستكون أعلى بنسبة 7%.

وبلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ر.ق، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44% مدفوعاً بالنمو في إندونيسيا، وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الكويت، وارتفاع ثقة العملاء في الجزائر. وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 8%، فيما كان سيبلغ 11% مع استثناء أثر صرف العملة الأجنبية.

ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 30% ووصل إلى 8.2 مليار ر.ق.

بلغ صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي Ooredoo 47 مليون ر.ق. أما الانخفاض بنسبة 96% في صافي الأرباح المخصصة للمساهمين فقد كان وبشكل عام نتيجة للخسائر في سعر الصرف وتعطل الأعمال في ميانمار. غير أن تلك الآثار السلبية قد تم معادلتها جزئياً بالأرباح التي تحققت نتيجة لاتفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات تعود ملكيتها لإندوسات Ooredoo (وتبلغ قيمتها 1000 مليون ر.ق). وعند استثناء أثر سعر الصرف والأحداث لمرة واحدة، كان صافي ربح الشركة سينمو بنسبة 61%.

تجاوزت القاعدة الموحدة للعملاء في نهاية العام 121 مليون عميل وذلك بفضل الأداء القوي في إندونيسيا وسلطنة عُمان والجزائر والعراق.

ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 30 ر.ق للسهم الواحد. وتستند هذه التوصية إلى موازنة عامة جيدة، وسيولة كافية، وأداء تشغيلي قوي بشكل عام.

المؤشرات التشغيلية:

بتاريخ 28 ديسمبر أعلنت مجموعة Ooredoo وشركة CK Hutchison عن اعتماد اتفاقية اندماج شركتي الاتصالات التابعتين لكل منهما والبالغ قيمتها 6 مليار دولار أمريكي بعد الاجتماع غير العادي للمساهمين. كما تم الإعلان بأن السيد/ فيكرام سينها سيكون الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة والتي تحمل اسم Indosat Ooredoo Hutchison. يذكر أنه قد تم الانتهاء من هذه الصفقة بعد انتهاء الربع الرابع من العام بتاريخ 4 يناير 2022.

وفي 11 مايو 2021 اعتمدت الجهات التنظيمية اتفاقية قيام إندوسات Ooredoo بيع وإعادة استئجار أكثر من 4200 برج اتصالات مع شركة Edge Point Indonesia. وبلغت قيمة الصفقة أكثر من 750 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات من نوعها التي تبرم في آسيا.

وفي 23 نوفمبر أعلنت كل من إندوساتOoredoo وGoogle Cloud عن إبرامهما شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي في شركات قطاع خدمات الأفراد وقطاع المؤسسات في إندونيسيا.

أعلنت مجموعة Ooredoo في 30 سبتمبر عن رعايتها لأول سباق فورمولا 1 يقام في دولة قطر تحت الاسم الرسمي " جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورمولا 1".

تم الإعلان في 8 نوفمبربأنOoredoo قطر ستكون مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ولبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo: "أنهت مجموعة Ooredoo عام 2021 مع مزيد من المرونة، وتجسد ذلك في تحقيق الشركة لنتائج قوية في نهاية العام مدفوعة باستمرارها في تنفيذ برنامجيها للتحول الرقمي وترشيد النفقات في أسواقنا الأساسية. فقد ارتفعت إيراداتنا لتصل إلى 30 مليار ر.ق، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 44% مرتفعاً من 42% في عام 2020. كما نعتز بتحقيق تحسن كبير في تدفقاتنا النقدية الحرة وصل إلى 30%.

وحافظنا كذلك خلال 2021 على مكانتنا كشركة تمكن من التحول الرقمي من خلال توفير منتجات مبتكرة لعملائنا، بالإضافة إلى توفير خدمات اتصالات موثوقة عبر جميع الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، الأمر الذي عزز ثقة العملاء في شركتنا.

وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بالحماس فيما يتعلق بشراكتنا الجديدة في إندونيسيا، حيث ستصبح شركة Indosat Ooredoo Hutchison ثاني أقوى مشغل لخدمات الاتصالات في إندونيسيا، وكياناً يسهم في تحقيق القيمة في عالم جديد من شركات الاتصالات الرقمية والإنترنت في إندونيسيا.

وأخيراً، يسرني أن أعلن بأن مجلس الإدارة سيوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.30 ر.ق للسهم الواحد وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة والمقرر عقده في 8 مارس 2022."

كما علق السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: "سعداء بالإعلان عن أداء قوي لشركتنا، إدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 4% وحققنا أيضاً نمو قوي في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 8%. فقد نتج عن نجاح عملية تحولنا تحقيق تدفق نقدي حر بلغ 8.2 مليار ر.ق وبزيادة بلغت 30%.

وكذلك، ارتفع صافي أرباحنا بنسبة 61% وعند استثناء أثر سعر الصرف والآثار السلبية والأحداث لمرة واحدة

في ميانمار والتي تم تعويضها جزئياً نتيجة لاتفاقية بيع أبراج الاتصالات وإعادة استئجارها في.

ولا زالت قطر، سوقنا الأول، مستمرة في تحقيق نتائج قوية، حيث نمت إيراداتها بنسبة 6% لتصل إلى 7.5 مليار ر.ق، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 52%.

وكان للاستمرار في نشر شبكة 5G مصحوبة بالمنتجات والعروض المبتكرة الجديدة أثراً إيجابياً على أداء Ooredoo الكويت التي حققت ارتفاعاً بسيطاً في إيراداتهاالتي وصلت إلى 2.5 مليار ر.ق.

وحققت Ooredoo الجزائر وOoredoo تونس نمواً كبيراً عند احتسابه بالعملة المحلية خلال 2021، حيث بلغ 8% و6% على الترتيب.

وارتفع عدد عملاء Ooredoo عمان بنسبة 2%.

وقد تم تكريم آسياسل بلقب أفضل مشغل شبكة اتصالات جوال في العراق نتيجة لكونها الشركة التي تشغل أسرع شبكة جوال، وتوفر أفضل تغطية للاتصالات الجوالة، وذلك من قبل شركة مستقلة للأبحاث.

وأخيراً، كانت 2021 سنة ذهبية بالنسبة لإندوسات Ooredoo، حيث حققت الشركة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. فقد ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 8 مليارات ر.ق، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 49%، مدفوعاً بمبادرات خفض الإنفاق التي تنفذها الشركة.

ونتطلع إلى أن تحقق الشركة مزيداً من النمو مع مرور الوقت."

نظرة على الأداء التشغيلي

الشرق الأوسط

Ooredoo قطـــر

كان أداء Ooredoo قطر قوياً خلال 2021، ساهم في تحقيقه الاقتصاد القوي لدولة قطر. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بإيرادات العام السابق حيث بلغت إيرادات الشركة 7.5 مليار ر.ق، مدفوعة بنمو خدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمة Ooredoo tv الترفيهية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة. فقد نمت إيرادات الخدمات للعام بأكمله بنسبة 5%. أما الأرباح قبل اقطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد بلغت 3.8 مليار ر.ق بزيادة بلغت 4% عما كانت عليه في 2020، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 52%. أما العدد الإجمالي لعملاء الشركة فقد وصل إلى 3.2 مليون عميل.

وواصلت الشركة ابتكاراتها في مجال الخدمات الترفيهية خلال العام، فأطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في إطار إطلاقها لعلامتها التجارية في هذا المجال وهي"Ooredoo نيشن – أرض اللاعبين". وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت القنوات الجديدة والمزايا المحسنة في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv بنسبة 6% مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2020.

كما انضمت Ooredoo قطر إلى برنامج تسريع تطبيقات تكنولوجيا 5G مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة لعرض قدراتها في بث الفيديو خلال الفعاليات الرياضية أثناء بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 لكرة القدم، وطورت حلول اتصالات للفعاليات الكبرى مثل سباق جائزة Ooredoo قطر الكبرى للفورمولا 1. وكذلك، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها الرقمية.

وفي النصف الأول من 2021، فرضت لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات في قطر جزاءات مالية بلغ مجموعها 3.5 مليون ر.ق على Ooredoo قطر وذلك لانتهاك الشركة للتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات. فقد تم فرض غرامة بقيمة 2 مليون ر.ق وذلك لعدم امتثال الشركة للقواعد المعمول بها فيما يتعلق بالنفاذ والربط البيني بين مقدمي الخدمات المرخص لهم، وغرامة قيمتها 1.5 مليون ر.ق وذلك لعدم امتثال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة.

كما أطلقت Ooredoo قطر، وباعتبارها قائداً لتحالف من الشركات، منصة "تسمو" بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع ائتلاف شركات دولية وذلك تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية. وتستهدف منصة "تسمو" العمل في خمسة قطاعات أساسية كأولوية هي: المواصلات، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والبيئة، والرياضة، حيث سيتم تسخير التكنولوجيا المتطورة والابتكارات لتوفير حلول وتطبيقات ذكية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

Ooredoo عُمان

تأثر أداء Ooredoo عُمان بالمنافسة العالية وبدخول مشغل ثالث إلى السوق ما أدى إلى انخفاض واضح في الإيرادات، حيث كان تأثير ذلك أشد ما يكون في قطاع خدمات الاتصالات مسبقة الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت الإغلاقات المفروضة وآثار الإعصار الاستوائي "شاهين" الذي ضرب مناطق في السلطنة في انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7% حيث وصلت في 2021 إلى 2.3 مليار ر.ق. وأدى ذلك إلى انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للعام بنسبة 10% لتصل إلى 1.2 مليار ر.ق مقارنة مع 1.3 مليار ر.ق سجلتها الشركة في 2020.

أما قاعدة عملاء Ooredoo عمان فقد ارتفعت في عام 2021 لتصل إلى 2.9 مليون عميل مقارنة مع 2.8 مليون عميل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستثمرت الشركة المزيد في جهود التحول الرقمي مع إطلاقها لخدمة دولية لتحويل الأموال من خلال منصتها Pay+ عبر الجوال.

وكذلك، استمرت الشركة في نشر تكنولوجيا 5G عبر مناطق السلطنة، وذلك على الرغم من إطلاق تلك الخدمات من قبل مشغل ثالث لخدمات الاتصالات الجوالة في السوق.

Ooredoo الكويت

ساهم الرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة لجائحة كوفيد، إلى جانب استقرار أسعار النفط في ترك أثر إيجابي على اقتصاد الكويت، وعلى إيرادات Ooredoo الكويت وهوامش الأرباح خلال العام. كما قامت الشركة بزيادة مدى انتشار شبكة 5G بشكل كبير مع نهاية 2021.

وأدى ذلك إلى زيادة طفيفة في إيرادات الشركة لتصل إلى 2.5 مليار ر.ق في نهاية عام 2021. أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت بنسبة 20%، لتدعم هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين والذي وصل إلى 29%.

وحافظت Ooredoo الكويت خلال 2021 على التزامها بعملائها، حيث تم تكريم الشركة من قبل عدة منظمات وهيئات عالمية نظير خدماتها التي تتميز بمستواها العالمي. وتضمن ذلك حصول الشركة على عدد من جوائز ستيفي الدولية للأعمال، فحصلت Ooredoo الكويت على جائزة ستيفي الذهبية في فئة "تطبيقات الجوال حسب الطلب" وذلك عن تطبيق My Ooredoo App، كما حصلت على جائزة ستيفي البرونزية عن برنامج الشركة للمتطوعين في فئة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية خلال العام". وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت Ooredoo الكويت عن فوزها بلقب "أسرع شبكة جوال" من قبل شركة مستقلة لأبحاث التكنولوجيا.

آسياسل - العراق

بلغت إيرادات آسياسل خلال العام 3.7 مليار ر.ق، وشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 9% نتيجة لانخفاض قيمة الدينار العراقي بنسبة 18%. أما عند احتساب نتائج الشركة بالعملة المحلية فتكون الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 9% والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13%، الأمر الذي دعم تحقيق هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصل إلى 46%، نتيجة للاستمرار في تطبيق مبادرات خفض التكاليف.

وشهدت الشركة ارتفاعاً كبيراً في استهلاك البيانات بعد نجاحها في توسيع تغطيتها لخدمة 4G لتشمل 90% من مواقعها، وأطلقت شبكة 4G+، وقامت بزيادة عدد مواقعها الممكنة بتكنولوجيا LTE على الشبكة. ونتيجة لذلك، حلت آسياسل في المرتبة الأولى بين مشغلي خدمات الاتصالات الجوالة في العراق لتوفيرها أسرع شبكة جوال، وأفضل تغطية للاتصالات الجوالة من قبل شركة مستقلة للأبحاث.

وأطلقت آسياسل قبيل نهاية 2021 تطبيق Yooz، وهو تطبيق يلائم نمط الحياة الرقمية ويوفر قيمة حصرية للشباب في العراق وحصل على شعبية كبيرة مما أدى إلى تزايد شعبيته وقاد نمو مشاركة العملاء.

وارتفعت قاعدة عملاء آسياسل في نهاية 2021 بنسبة 9% ليصل عدد عملائها إلى 15.9 مليون عميل، مقارنة مع 14.7 مليون عميل في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

شمال أفريقيا

Ooredoo الجزائر

استمرت Ooredoo الجزائر خلال 2021 في إظهار مرونتها بالرغم من بيئة حافلة بالتحديات في السوق. ومع استمرار تناقص قيمة الدينار الجزائري إلا أن Ooredoo الجزائر حققت نتائج قوية. فقد بلغت إيراداتها 2.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 8% بالعملة المحلية، أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 786 مليون ر.ق مقارنة مع 744 مليون ر.ق في 2020.

وارتفعت قاعدة العملاء في 2021 بنسبة 2% لتصل إلى 12.8 مليون عميل مقارنة مع 12.5 مليون عميل سجلت في 2020.

ومع نهاية العام، بلغ عد العملاء الذين قاموا بتنزيل عرض Ooredoo الجزائر الرقمي "Yooz" مسبق الدفع الذي يستهدف الشباب الجزائريين ويساعدهم في تخصيص باقات البيانات افتراضياً لتتناسب مع احتياجاتهم الشخصية أكثر من 250,000 مرة. وبلغ توافر موقع شبكة Ooredoo الجزائر 99%، الأمر الذي ساعد بالارتقاء بتجربة العملاء.

Ooredoo تونس

حافظت Ooredoo تونس على مرونتها وموقفها المالي القوي على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي والذي تجلى من خلال تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 1.6 مليار ر.ق، مقارنة بإيرادات بلغت 1.5 مليار ر.ق في العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 625 مليون ر.ق، منخفضة بنسبة 4% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق وذلك نتيجة لبرنامج التحول الرقمي الذي نفذته الشركة في الربع الرابع من العام.

وانطلاقاً من التزام الشركة بتوسيع خدماتها ومنتجاتها الرقمية، أطلقت Ooredoo تونس عرض "Do" في 2021، الذي يعتبر أول عرض رقمي في السوق يوفر تجربة مستخدمين رقمية متكاملة، والذي جذب اهتمام ما يقارب 300000 عميل.

وتبلغ قاعدة عملاء Ooredoo تونس في الوقت الحالي 6.9 مليون عميل.

آسيا

إندوسات Ooredoo - إندونيسيا

حققت إندوسات Ooredoo نتائج قوية واستمرت الشركة في أدائها القوي في السوق خلال 2021. وارتفعت إيرادات الشركة نتيجة لذلك بنسبة 14% مدعومة بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 22% لتصل إلى 3.9 مليار ر.ق، نتيجة لنمو قوي والاستمرار بالعمل في مبادرات تخفيض النفقات.

كما وسعت الشركة من جهودها لنشر تكنولوجيا 5G خلال الربع الرابع في مدينتين رئيسيتين هما مكاسار وباليكبابان. وكان من نتائج النجاح في توسيع الشبكة وزيادة السعة نشر ما يقارب من 9000 موقع 4G، و35 موقع 5G في نهاية العام.

وكان لاهتمام إندوسات Ooredoo الشديد بتجربة العملاء واستمرارها بتوفير منتجات وخطط أسعار بسيطة عاملاً مهماً في نمو قاعدة عملاء الشركة بنسبة بلغت 6%.

Indosat Ooredoo Hutchison

استكملت Ooredoo وCK Hutchison خلال يناير 2022 اعتماد دمج شركة إندوسات Ooredoo وشركة Hutchison 3 Indonesia (H3I). وعليه ستكون الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج وهي Indosat Ooredoo Hutchison ثاني أقوى مشغل لخدمات الاتصالات في سوق إندونيسيا، مستفيدة من قوة كلتا الشركتين. وتبلغ القيمة التقديرية للشركة التي نتجت عن الاندماج حوالي 6 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تحقق الشركة المدمجة حديثاً وفراً مالياً سنوياً في تكلفة التشغيل قبل الضريبة بما يعادل من 300-400 مليون دولار أمريكي، وذلك على مدار 3-5 سنوات.

وستبقى Indosat Ooredoo Hutchison مدرجة في سوق إندونيسيا للأسهم، ويسيطر عليها بشكل مشترك كل من مجموعة Ooredoo وCK Hutchison من خلال Ooredoo Hutchison Asia، وهما مساهمان قويان من الناحية المالية وملتزمان بدفع النمو في قطاع الاتصالات في إندونيسيا.

يذكر أنه قد تم تعيين فيكرام سينها، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إندوسات Ooredoo، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدمجة.

Ooredoo ميانمار

بالإضافة إلى الإعلان في فبراير 2021 عن فرض حالة الطوارئ لمدة عام، فقد أصدرت وزارة النقل والاتصالات في ميانمار تعليمات لمشغلي خدمات الاتصالات للحد من خدمات الاتصالات. أما في النصف الثاني من العام، فقد تم استئناف خدمة البيانات مما ساهم في تحسين الأداء.

وشهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 9% في إيراداتها التي وصلت إلى 1.1 مليار ر.ق متأثرة بتناقص سعر الصرف، وعند احتسابها بالعملة المحلية تكون Ooredoo ميانمار نمواً بنسبة 8%. وحققت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نمواً بنسبة 20% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصلت إلى 376 مليون ر.ق.

وعلى الرغم من إغلاق الإنترنت والتحديات الأخرى في السوق تمكنت Ooredoo ميانمار من المحافظة على مشاركة العملاء عبر تطبيق My Ooredoo App، الذي بلغ عدد مستخدميه النشطين 2.7 مليون شخص. وبالإضافة لذلك فقد تم تشغيل "Oomanji" الموجود على تطبيق My Ooredoo أكثر من 70 مليون مرة منذ إطلاقه، ما ساهم بشكل كبير في إيرادات التطبيق خلال الربع الرابع من العام.

وستنشر Ooredoo البيانات المالية الكاملة لسنة 2021 على موقعها على الإنترنت http://www.ooredoo.com.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني: IR@ooredoo.com

أو متابعة حسابنا على تويتر: @OoredooIR

#بياناتشركات

-انتهى-

معلومات عن Ooredoo

Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة.

في 31 ديسمبر 2020، بلغت إيرادات الشركة 29 مليار ر.ق، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022