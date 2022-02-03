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متجر LEGO® المعتمد سيتم افتتاحه في "دبي مول"

من خلال هذا المتجر، ستتاح الفرصة أمام عشاق هذه العلامة التجارية في الإمارات لتجربة المفهوم الجديد للتجزئة والترفيه لمجموعة LEGO والذي يجمع تجارب اللعب التقليدية والرقمية الغامرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تعمل مجموعة LEGO® ، على توسيع مفهوم التجزئة والترفيه، من خلال افتتاح متجر LEGO المعتمد الجديد الذي تملكه وتديره شركة "ماجد الفطيم" في "دبي مول". يتواجد المتجر الجديد في الطابق الأرضي بالقرب من مدخل النافورة، ولقد افتتح رسمياً في 1 فبراير ليشكل الوجهة الأمثل لعشاق ومعجبي مكعّبات LEGO من كل الأعمار.

ويضم هذا المفهوم، تجارب متعددة تتيح المجال أمام المتسوقين للاستمتاع بعالم مكعبات LEGO الشهير، إلى جانب ابتكار وإنشاء منتجات مخصصة من المكعبات، حيث يشمل:

أول مصنع للمجسمات الصغيرة LEGO Minifigure Factory في المنطقة، والذي من خلاله يستطيع الزوار تصميم وابتكار مجسمات LEGO® Minifigure فريدة من نوعها، لتشكل الهدية أو التذكار الأمثل للآخرين.

ومن خلال LEGO Expression، سيستمتع الزوار بالنسخ الرقمية من مجسمات LEGO Minifigures على شاشة عملاقة، والتي ستحاكي تعابير وجوههم.

ولقد تم افتتاح المتجر الجديد ومراسم قص الشريط، خلالٍ حفلٍ مميز في 1 فبراير، وحضره فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم لايفستايل"، وجيرون باير، المدير العام لمجموعة LEGO في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم لايفستايل": "يجسد متجر LEGO الجديد المعتمد في "دبي مول" لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة التجريبية. وينصب تركيزنا على الابتكار والتحول الرقمي والتخصيص، حيث نتعاون مع مجموعة LEGO لإطلاق لقاءات ومقابلات مع علامات تجارية عالمية المستوى. وفي مدينة تتميز بالتقدم والتطور المتواصل، نفخر بتقديم تجارب حصرية لأول مرة والارتقاء بمستوى التسوق لتحقيق أسعد اللحظات لجميع زبائننا وزوار الإمارات العربية المتحدة".

ويمكن لزوار المتجر استكشاف مدينة دبي من خلال مجسّم مميّز وحصري لبرج خليفة وهو مبني من مكعّبات LEGO ويسلّط الضوء على عروض الإضاءة بتقنية LED، وعدسات مكبرة توفّر الفرصة لعرض النماذج المختلفة بالتفصيل. بالإضافة إلى ذلك، تتاح الكثير من فرص اللعب العملي من خلال خبراء المكعبات داخل المتجر، الذين يمكنهم مساعدة الزبائن لاختيار المجموعة الأفضل.

وقال جيرون باير، المدير العام لمجموعة LEGO في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون جداً بافتتاح أحدث متاجر LEGO، الذي يقدم عدد من التجارب الفريدة من نوعها، في واحدٍ من أرقى وأشهر مراكز التسوق في العالم".

وأضاف "نهدف في متاجر LEGO إلى إلهام بناة الغد، وتوفير اللعب التفاعلي من خلال مكعبات LEGO الإبداعية إلى جانب تقديم تجربة تسوق LEGO المطلقة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام الناس من كل الأعمار للاستمتاع بساعات طويلة من المرح والإبداع. لقد عملنا على تحقيق وتقديم هذا النموذج الجديد للبيع بالتجزئة من LEGO على مدى سنتين، ونحن نتطلع إلى زيادة توسيع نطاق تواجدنا سريعاً ورسم المزيد من الابتسامات على المزيد من الوجوه في أرجاء المنطقة".

يمكن للزبائن زيارة أحدث منصة للبيع بالتجزئة في متجر LEGO المعتمد في الطابق السفلي من "دبي مول"، أو التوجه إلى@legomiddleeast للمزيد من المعلومات واللعب بشكلٍ جيد.

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نبذة عن مجموعة LEGO

تسعى مجموعة LEGO إلى إلهام وتنمية مهارات بنائي الغد من خلال الألعاب الابتكارية. ويتيح نظام LEGO System in Play القائم على مكعبات LEGO للأطفال ومحبي هذه اللعبة بناء كل ما يتخيّلونه ومعاودة بنائه.

أسّس أولي كيرك كريستيانسين مجموعة LEGO التي تتخذ من بيلوند في الدنمارك مقراً لها عام 1932، واستوحي اسمها من كلمتي LEg GOdt بالدنماركية وتعنيان اللعب الممتع.

لا تزال مجموعة LEGO اليوم شركة عائلية مقرها في بيلوند لكن منتجاتها تباع في أكثر من 140 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات: www.LEGO.com.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 16 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 44 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في عدد من الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" 300 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "?وكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى 37 مركز ترفيه عائلي "ماجيك بلانيت" في المنطقة، والعديد من المنشآت الترفيهية المبتكرة مثل "سكي دبي" آي فلاي دبي و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها.

و"ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة "نجم" شركة خدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية الاستهلاكية، وشركة متخصصة بالأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية تدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو". هذا وتشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنو?ا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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