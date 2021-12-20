شراكات رائدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتوفير حلول للنقل متعدد الوسائط وحلول رقمية تسهم في تعزيز المكانة الإقليمية للمملكة الأردنية الهاشمية

العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية : بحضور معالي الدكتور ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مندوب عن دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة أحمد البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة تنص على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.

كما حضر توقيع الاتفاقيات في العقبة في الأردن معالي الدكتور محمد العسعس، وزير المالية؛ ومعالي المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور نواف وصفي التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي؛ وعطوفة المهندس نايف أحمد البخيت، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة؛ بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين. وتم التوقيع من قبل حسين علي الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتمثل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وتعزز الحضور الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي. وتتعلق الشراكات الاستراتيجية الخمس بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي.

اتفاقية تطوير مرسى زايد

تنص الاتفاقية على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الاجمالية 3.2 مليون متر مربع، والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

اتفاقية تطوير وإدارة محطة السفن السياحية

ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية والتي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي، بتطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

اتفاقية مقطع آيلة – مشروع مشترك جديد

وقعت بوابة المقطع، الذراع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة تطوير العقبة تنص على تأسيس مشروع مشترك متمثل في "مقطع آيلة" لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وشركة تطوير العقبة، والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة. ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً، تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الخدمات.

مذكرة تفاهم مبدئية لتحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض

تنص هذه المذكرة المبدئية على تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

اتفاقية لتطوير مطار الملك حسين الدولي

تنص هذه الاتفاقية على تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية. ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار، مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.

وأشار عطوفة المهندس نايف أحمد البخيت، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة إلى أهمية الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي التي تتمتع بالرؤية المستقبلية، والخبرات الواسعة، وبسجل ناصع من الإنجازات في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى للموانئ ومحطات السفن السياحية والحلول الرقمية.

وقال: "تشكل الاتفاقيات والمذكرة الموقعة لتطوير منطقة مرسى زايد وإنشاء محطة للسفن السياحية ودراسة تحديث ميناء متعدد الأغراض وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة وتأسيس شركة مقطع آيلة للأنظمة الرقمية، إضافة مهمة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير منطقة العقبة والتي سوف تدعم الجهود من اجل زيادة أعداد المسافرين والسياح الراغبين في تجربة منطقة المثلث الذهبي في المملكة، بما توفره من عروض سياحية فريدة من نوعها في العالم في مناطق وادي رم ومدينة العقبة ومدينة البتراء التاريخية".

ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا التحالف الاستراتيجي يدعم رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي ورؤيتها الرامية إلى تمتين علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، ودعمها في تشييد بنى تحتية متطورة تسهم في دفع عجلة تنمية قطاعات السياحة والتجارة، وتعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وأضاف: "نحن واثقون من أن المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات تشكل إضافة قيّمة إلى برامج تنمية وتطوير قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتسهم هذه المشاريع الطموحة التي تنفذ بالتعاون الوثيق مع شركائنا في شركة تطوير العقبة، في توسعة المرافق البحرية والجوية والبرية المتاحة للمسافرين والشركات وتحديثها بما يرسخ مكانة العقبة كمركز إقليمي رئيسي ويدعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة".

من جهته، أكد حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، على أهمية هذا التعاون وهذه الشراكة الاستراتيجية والتي ستساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وفي تعزيز الدور المحوري للعقبة كمركز إقليمي مميز في مجالات التبادل التجاري والاعمال اللوجستية وحركتي الملاحة البحرية والجوية.

وأعرب عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادته بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطويرأراضٍ تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع من خلال بناء مشاريع عقارية ومجمعات سكنية سياحية وفنادق وشاليهات ومراكز للتسوق وحدائق ألعاب ترفيهية.

وقال:" يسهم هذا المشروع الرئيسي في دعم جهود المملكة الأردنية الشقيقة في ترسيخ مكانة متميزة لمدينة العقبة كوجهة سياحية وتجارية مهمة على مستوى المنطقة".

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي: "إننا سعداء بالدور الرئيسي الذي ستضطلع به مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير ميناء العقبة، وإنشاء محطة جديدة للسفن السياحية مستفيدة في ذلك من خبرتها الواسعة في تشغيل وإدارة قطاع الرحلات البحرية وتقديم خدمات متطورة على امتداد سلسلة التوريد. ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبيرعلى الجانبين، خاصة وأنه يجمع بين إمكانيات النمو الهائلة التي توفرها العقبة كوجهة مميزة للرحلات البحرية، والدور الرائد الذي تؤديه مجموعتنا في توفير خدمات متطورة وبنى تحتية حديثة من شأنها الارتقاء بتجربة مسافري الرحلات البحرية وتحسين الخدمات المقدمة إلى سفن الشحن التجارية".

بدورها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة المقطع، رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي: "تسهم اتفاقيات الشراكة المهمة التي تم توقيعها في تمكين قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية في المملكة من الحصول على حزمة واسعة من الحلول التقنية المبتكرة التي تؤدي دوراً محورياً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بحراً وجواً وبراً. حيث يعمل تبني الحلول الرقمية المتخصصة على تعزيز كفاءة العمليات وتجنب المخاطر وإدارتها ضمن جميع مراحل سلسلة التوريد بالاعتماد على منصة تقنية متكاملة يمكنها توفير أفضل مستويات خدمات المتعاملين".

كما أكد المهندس محمد السكران، المدير التنفيذي للنقل والخدمات اللوجستية في شركة تطوير العقبة: "ان هذه الشراكة الاستراتيجية ستضمن أن تكون العقبة لاعبا رئيسيا في سلسلة التوريد في المنطقة، كما أن الرقمنة ستخلق نظامًا بيئيًا جديدًا يعزز مرونة القطاع البحري في العقبة".

#بياناتحكومية

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