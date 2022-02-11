أبوظبي: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة، مقرها أبوظبي، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 225.2 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والذي حققته منذ إنشاؤها في يوليو 2021. ويُعد هذا هو الإعلان الأول للمجموعة عن نتائجها المالية الجزئية منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي.

وخلال النصف الثاني من العام 2021، نفذّت المجموعة سلسلة من عمليات الاستحواذ الرئيسية وتوحيد الأعمال. وعملت "ملتيبلاي" على توحيد هذه الشركات تحت مظلتها، لتساهم مباشرة في تحقيق إيرادات المجموعة. وبلغت الأصول المُدارة للمجموعة 11.6 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2021.

وخلال العام الماضي، وسّعت "ملتيبلاي" محفظتها عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية عبر خمس قطاعات رئيسية شملت الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وأنجزت الشركة خمس صفقات خلال 2021، وهي الاستحواذ الكامل على شركة "بال" للتبريد القابضة، وزيادة نسبة الاستحواذ على شركة فيولا كوميونيكيشن إلى 100%، والاستحواذ على حصص مسيطرة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات و"مجموعة أومورفيا"، ومنصة الوسائط الرقمية الأمريكية "فايرفلاي" التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

واستندت مجموعة "ملتيبلاي" على مكانتها النقدية القوية، بعد أن جمعت 3.1 مليار درهم إماراتي عقب تحقيق الطرح الخاص الذي سبق إدراجها نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 16 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وتتمثل إستراتيجية الشركة في مواصلة تحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عوائد ثابتة وتلك التي تحقق نمواً كبيراً. وستواصل المجموعة استثمار وتشغيل الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتي تمتلك إمكانات واعدة للنمو والتطور والباحثة دوماً عن مجالات جديدة للابتكار.

الاستثمارات الرئيسية خلال عام 2021

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في عام 2000، وتُعد من أبرز مراكز تدريب القيادة والسلامة على الطرقات في إمارة أبوظبي، وتعمل الشركة في مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. قام المركز برقمنة نهج التعلّم للمتدربين، ويتطلع إلى تطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتسهيل عملية التعليم، ودراسة الانتقال المحتمل إلى المحركات الهجينة والتي تعمل بوقود الهيدروجين. استحوذت "ملتيبلاي" على حصة 48% في الشركة في الربع الثالث من عام 2021.

"بال" للتبريد القابضة

تأسست شركة "بال" للتبريد القابضة في عام 2006، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التبريد بدولة الإمارات. تساهم "بال" للتبريد في إستراتيجية الإمارات للحد من انبعاثات الكربون من خلال توفير حلول تقنية تساهم في توفير الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد استحوذت "ملتيبلاي" على حصة 100% من الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021.

مجموعة أومورفيا

هو مشروع مشترك يمتلك ويشرف على 100% من حصص علامات التجميل الرائدة، منها تيبس أند توز، بيداشينج، جاز لاونج سبا وبن سهيل للتوزيع. وتملك "ملتيبلاي" حصة 51% من مجموعة أومورفيا. تشكل الشركة جزءاً من قطاع اللياقة البدنية والصحة والجمال لدى مجموعة ملتيبلاي، والذي يركز على الرعاية الصحية الوقائية، والجمال، والصحة العقلية عن بُعد، وغيرها من خدمات تحسين العافية للمستهلكين والشركات.

فيولا كوميونيكيشن

تأسست "فيولا" في عام 2001، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات التسويقية في أبوظبي، ولها مكاتب أيضاً في دبي والقاهرة. تتوسع الشركة في مجال تكنولوجيا التسويق الرقمي بما يُضفي المزيد من القيمة لمحفظة متنوعة من العملاء. تمتلك فيولا حقوق إعلانية حصرية لغالبية المساحات الإعلانية الخارجية في أبوظبي، بما في ذلك اللافتات المعلقة على أعمدة الإنارة والجسور والإعلانات على الحافلات. ورفعت مجموعة ملتيبلاي في الربع الثالث من عام 2021 نسبة الاستحواذ على الشركة إلى 100%.

فايرفلاي

وهي منصة وسائط رقمية تتيح للأفراد الاتصال بوسائط إعلام ديناميكية عبر تثبيت الشاشات الإعلانية الخاصة بها على سيارات الأجرة والنقل المشترك، وتقدم هذه الشاشات محتوى متغير حسب الموقع يعتمد على مشغلات اتصال واي فاي. وخلال الربع الثالث من 2021، رفعت "ملتيبلاي" حصتها في فايرفلاي إلى 7,3%.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة ملتيبلاي إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

شركة ملتيبلاي

مهدي بزري - مسؤول علاقات المستثمرين

mehdi@multiply.ae

شركة برونزويك للاستشارات الإعلامية

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

multiply@brunswickgroup.com

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