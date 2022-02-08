شهدت المجموعة أيضًا ارتفاعًا في متوسط قيمة الصفقات من 500 ألف دولار إلى 1.1 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة متروبوليتان عن تسجيل شركتيها العقاريتين الرائدتين، متروبوليتان بريميوم بروبرتيز ومقرها دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ومقرها أبوظبي، نموًا قياسيًا بنسبة 400% في الصفقات العقارية التي عقدتها في عام 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

كما شهدت الشركة في العام الماضي ارتفاعًا في متوسط قيمة صفقاتها بأكثر من الضعف مقارنة بالعام 2020، لترتفع من 500 ألف دولار إلى أكثر من 1.1 مليون دولار، مع زيادة المبيعات على الخارطة بمعدل خمسة أضعاف، بينما سجلت مبيعات الوحدات الثانوية في عام 2021 نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020.

ويتماشى هذا الأداء القوي مع أداء سوق العقارات في دبي، والذي شهد تسجيل 84,772 صفقة في عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي تعليقه على هذا الأداء القوي، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة ميتروبوليتان والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "سجلت دبي عودة قوية بعد تعافيها من تبعات جائحة كوفيد-19، إذ أننا لم نشهد هذا المستوى القوي للمبيعات منذ العام 2014. وقد أدت الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة، والنظام الجديد لتأشيرات الإقامة، وإقامة معرض إكسبو 2020، فضلًا عن أفضل حملة تطعيم في العالم، إلى جذب اهتمام كبير من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

هذا وشهدت المجموعة ارتفاعًا في عدد الصفقات الخاصة بالفيلات والمنازل، مع اهتمام ملحوظ وارتفاع في الطلب على العقارات المطلّة على الواجهات البحرية والشواطئ، وهناك طلب كبير على هاتين الفئتين في الوقت الحالي. ويعتبر المشترون العقارات المطلّة على البحر مساكن ثانوية واستثمارات، بينما تحظى المنازل والفلل بشعبية بين سكان دبي الذين يبحثون عن منزل سكني للاستقرار فيه بشكل دائم. ومن المشاريع ذات الشعبية الكبيرة حاليًا، بورت دو لا مير، ودبي مارينا، ونخلة الجميرة، وجميرا بيتش ريزيدنس، وإعمار بيتشفرونت.

وأضاف السيد كوزنيتسوف: "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعًا في الطلب على العقارات الفاخرة من مستثمرين أجانب. وعلى صعيد عملائنا، فإن 70? منهم هم ممن يشترون منازل ثانية لهم، بينما 30? منهم يشترون لأغراض الاستثمار، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام أيضًا. وينحدر عملاؤنا من العديد من المناطق حول العالم، حيث أن 30? منهم من رابطة الدول المستقلة، و30? من الدول الأوروبية، و20? من دول مجلس التعاون الخليجي، و20? من بقية دول العالم".

كما شهدت المجموعة اهتمامًا كبيرًا بشقق البنتهاوس الفاخرة من قبل مشترين أفراد أثرياء، ومن أكبر الصفقات العقارية التي أبرمتها مجموعة متروبوليتان، بيع اثنتين من شقق بنتهاوس في مجمع "W Residence" بنخلة جميرا، بمبلغ 102 مليون درهم إماراتي لنفس المشتري، بالإضافة إلى بيع فيلا في جاردن رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم إماراتي، وشقة في برج "إل بريمو" وسط مدينة دبي مقابل 42 مليون درهم إماراتي لمشترٍ أوروبي. كما باعت المجموعة مؤخرًا عقارات بقيمة 80 مليون درهم إماراتي إلى الملياردير اليوناني إيفانجيلوس جيه بيستيوليس، منها بنتهاوس في أتلانتس ذا رويال ريزورت آند ريزيدنسز مقابل 64 مليون درهم إماراتي، وهو أحد أغلى العقارات التي تم بيعها في دبي في العام الفائت.

وإلى جانب شركتي متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، ومتروبوليتان كابيتال العقارية، تضم المجموعة أيضًا شركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). بالإضافة إلى شركتين داعمتين: متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة، وشركة بينشمارك بروكرز التي تمثل الاستشارات المستقلة الخاصة بالرهن العقاري داخل الشركة. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإماراتوقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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