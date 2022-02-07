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تؤكد المجموعة قدراتها كشركة رائدة عالميا في مجال التنقل خلال هذا الوقت الصعب
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة كيوليس، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، من خلال شركتها الفرعية كيوليس ام اتش اي ، التي تم تشكيلها مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن ، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالشراكة والتعاون مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي
بصفتها راعًيا استراتيجيًا، تقوم الشركة باستعراض سبل الابتكار في عالم التنقل من خلال منصتها، كما أنها تشارك في الجلسات النقاشية في المؤتمر، حيث انضم برنارد طباري، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة كيوليس، إلى حلقة نقاش بعنوان "التنقل في عالم ما بعد الجائحة" بينما استعرضت أنيليز أفريل ، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق والابتكار وخدمات التنقل الجديدة في مجموعة كيوليس، خبرات الشركة ضمن جلسة "خدمة التنقل"يوم الأحد ، 6 فبراير.
ومن ناحيته أوضح والاس ويذريل، المدير العام لشركة كيوليس ام اتش اي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بفترة ذهبية على صعيد النقل الجماعي والتنقل المشترك، ونتوقع زيادة كبيرة في الاعتماد العام على نظام نقل متكامل لتلبية احتياجاتهم اليومية، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.
يُقام مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل سنتين ويعمل كنقطة مركزية للخبراء وكبار صناع القرار والسياسات لتبادل أفضل الممارسات الصناعية في مجال النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الحدث ، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ، يتميز بحضور رؤساء الدوائر الحكومية و 1،000 مشارك و 73 متحدثًا ، بما في ذلك الخبراء والأكاديميين من 19 دولة، ويشارك في المعرض المصاحب حوالي 40 جهة من 17 دولة.
تهدف كيوليس ام اتش اي إلى التميز التشغيلي لتحسين تجربة ركاب دبي ورفع توقعاتهم من حيث الصحة والسلامة والخدمة والأداء والابتكار والرقمية ، لجعل النقل العام الخيار المفضل للتنقل
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وفاء أحمد
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