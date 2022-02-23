هونغ كونغ: أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال أنّها ستدير منتجعاً جديداً على جزيرة خاصّة في المالديف من المتوقّع أن يتمّ افتتاحه عام 2025.

المنتجع حالياً قيد التطوير على موقعٍ آسر غير ملموس بعد في المحيط الهادئ، وسيمتدّ على ثلاث جزرٍ خاصة على حيد "بوليدهوفارو" البحري في جزر مالي المرجانية الجنوبية، والتي يمكن الوصول إليها على متن قارب سريع في غضون 20 دقيقة من مطار فيلانا الدولي في مالي.

وتحيط بالمنتجع الشواطئ الرملية البيضاء والأحياد المرجانية التي تشتهر بها المالديف، ليستمتع ضيوفه بخلفية خلابّة، وباقة متنوّعة من النشاطات بما في ذلك تجارب مميزة للصحة والعافية والرياضات المائية.

سيضمّ المنتجع 120 فيلا مستقلّة؛ منها 56 فيلا مبنيّة فوق الماء و64 فيلا على الشاطئ، بما في ذلك 10 فلل تابعة لعلامة ريزيدنسز في ماندارين أورينتال Residences at Mandarin Oriental. وتتراوح مساحات الفلل ما بين 200 و1,000 متر مربّع هي من بين الأكبر في المالديف، وستمنح كلٌّ منها الضيوف الخصوصية والعزلة، مع وجود أحواض سباحة خاصّة وإطلالات شاملة على المحيط. كما تتعامل المجموعة مع عددٍ من المستشارين العالميين حرصاً على اعتماد أفضل ممارسات الاستدامة في مختلف مراحل تطوير المشروع.

ذلك ويشمل المشروع ستّة مطاعم؛ منها ثلاثة مطاعم متخصصة وباراً للاستمتاع بالمشروبات عند غروب الشمس ممّا يضمن حصول الضيوف على خيارات متنوّعة من المأكولات بما يلبّي أذواقهم. فضلاً على ذلك، ستٌوفّر المساحات الداخلية والخارجية المخصّصة للفعاليات في مواقع متميّزة للاجتماعات وحفلات الزفاف.

وسوف تقع مرافق الصحة والعافية الفسيحة في حدائق المنتجع الاستوائية والتي ستتضمّن 12 جناحاً للعلاجات، وأحواض سباحة حيوية وساونا وغرف بخار إضافة إلى صالونٍ للتجميل. وسيقدّم فريق الاختصاصيين في ماندارين أورينتال تجارب مخصّصة ومختلف العلاجات التي تشتهر بها المجموعة.

وسوف تشمل النشاطات الترفيهية الإضافية مركزاً للرياضات المائية والغوص وملاعب تنس ونادياً للأطفال والمراهقين وحوض سباحة والعديد من الخلجان والشواطئ الخاصة لاستكشافها.

وصرّح جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال، قائلاً: "تركّز ماندارين أورينتال على تطوير محفظتها من المنتجعات من خلال خطط قوية للتوسع بدخول المالديف منذ بعض الوقت. ويمثل هذا المشروع الفرصة المناسبة لها."

تعمل على تطوير المشروع الذي تبلغ مساحته 34 هكتاراً شركة داماك العقارية، وهي جزء من مجموعة داماك ومقرها دبي، وتعدّ واحدة من أبرز مطوري العقارات الفاخرة في العالم.

وعلّق حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك العقارية، قائلاً: "تمثّل علامة داماك مرادفاً للمنتجات والخدمات الفاخرة، لذلك وجدنا أنّ جزر المالديف كانت الوجهة المثالية لنا. فلقد وسّعت داماك حضورها العالمي خارج الشرق الأوسط، من المملكة المتّحدة إلى كندا، ويسعدنا جداً أنّنا قد بلغنا المالديف. ونتطلّع قدماً إلى التعاون مع مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لإدارة منتجعنا الجديد على هذه الجزيرة الجميلة.

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