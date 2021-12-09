الفندق الجديد يسهم في تعزيز مكانة المجموعة كعلامة رائدة للفخامة والرفاهية في المنطقة

أعلنت "مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال"، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع اتفاق الخدمات الإدارية مع شركة "بيراميدز للتطوير العقاري" لإنشاء فندقها الفاخر الجديد في مصر "إنتركونتيننتال القاهرة – العاصمة الجديدة" المقرّر أن يفتح أبوابه للضيوف في أوائل العام 2026. ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً على التزام المجموعة بتوسيع نطاق علامتها التجارية في مصر وترسيخ مكانتها في عالم الخدمات الفاخرة والرفاهية في المنطقة.

ويُعد هذا الفندق السادس الذي تبادر "مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال" إلى افتتاحه في مصر هذا العام، وذلك إلى جانب فنادقها الجديدة الأخرى في الدولة والتي تم توقيعها أيضا هذا العام وهي "فندق هوليداي إن أصايلة في مدينة أسيوط الجديدة" و"فندق إنديجو ماونتن فيو الساحل الشمالي" و"فندق إنديجو ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة" و"فندق إنديجو ماونتن فيو آي سيتي في مدينة السادس من أكتوبر" و"فندق إنديجو ماونتن فيو العين السخنة".

وسيجري تشييد فندق "إنتركونتيننتال القاهرة – العاصمة الجديدة" الجديد والذي يضم ثلاثمائة غرفة فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي المدينة الاستراتيجية في القاهرة التي تمّ إطلاقها كجزء من رؤية مصر للعام 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة. وسيقع هذا الفندق في وسط المدينة بالقرب من معالم رئيسية مثل القصر الرئاسي وساحة الشعب ودار الأوبرا المصرية.

وسيقدم هذا المشروع الجديد لضيوفه الذين سيزورونه بقصد الترفيه أو إنجاز الأعمال مجموعة واسعة من المطاعم بما فيها المطاعم التي تقدم الوجبات على مدار الساعة والمطاعم المتخصصة والشهيرة، بالإضافة إلى بار في الطابق العلوي للفندق ومقهى للاسترخاء والترفيه. كما سيضم الفندق مسبحاً خارجياً ومسبحاً داخلياً ونادياً رياضياً مساحته 250 متراً مربعاً ومنتجعاً صحياً مساحته 800 متر مربع ومركزاً لرجال الأعمال وثماني غرف اجتماعات.

وفي معرض الحديث عن إعلان هذه الاتفاقية، علق هيثم مطر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لـ "مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال": "يُعد السوق المصري من الأسواق المهمة بالنسبة لنا في المنطقة ويسعدنا أن نكون جزءاً من النمو الاقتصادي في الدولة من خلال التوقيع على اتفاقيات تطوير عمراني جديدة هذا العام، بما فيها المشروع الأخير الذي نضيفه إلى مجموعة مشاريعنا في مصر وهو فندق "إنتركونتيننتال القاهرة – العاصمة الجديدة". ويشرفنا في هذا السياق أن نطلق شراكة مع شركة "بيراميدز للتطوير العقاري" التي تملك رؤية متميزة لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 45,000 متر مربع في موقع رئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة. وإننا واثقون بأن فندقنا الجديد سيضيف قيمة كبيرة إلى هذا المشروع ويلبي احتياجات نخبة عملائه، فضلاً عن الحفاظ على إرث خدماتنا الفاخرة والارتقاء بها من خلال أفضل الخدمات والمنتجات التي تعزز قيمة علامتنا التجارية ومكانتها."

وصرّح هشام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة "بيراميدز للتطوير العقاري": "يسهم مفهوم هذا المشروع الجديد وحجمه وجودة خطته الرئيسية في تحويل الفندق إلى وجهة فريدة من نوعها يقصدها الجميع. وبفضل تاريخ "مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال" الغني وخبراتها الواسعة داخل الدولة، إلى جانب المعايير الدولية والأنظمة العالمية التي تلتزم بها، إننا على ثقة تامة بأن هذا الفندق سيحقق نجاحاً باهراً ويمنح ضيوفنا الأعزاء فرصة الإقامة الفاخرة في العاصمة الجديدة في القاهرة".

تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال" تدير اليوم خمسة فنادق في مصر من خلال ثماني علامات تجارية تضم "إنتركونتيننتال" و"كراون بلازا" و"هوليداي إن" و"ستاي بريدج سويتس". وتحضر المجموعة كذلك لإطلاق تسعة فنادق إضافية من المقرر أن تفتح أبوابها للضيوف خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة.

** الأرقام تعكس بيانات اعتباراً من 30 سبتمبر 2021

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-انتهى-

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