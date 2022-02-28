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هونغ كونغ: أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال عن افتتاح أوّل فندق تشغّله المجموعة في اليونان، وتحديداً في كوستا نافارينو، والمتوقّع أن يفتح أبوابه في ربيع عام 2023.
ويقع فندق ماندارين أورينتال، كوستا نافارينو المرتقب افتتاحه على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة بيلوبونيز، التي تعدّ من أروع المناطق الطبيعية الخلابة في منطقة المتوسّط، وعلى بعد 45 دقيقة من مطار كالاماتا الدولي.
يشكّل المنتجع الجديد المطلّ على الشاطئ جزءاً من منطقة كوستا نافارينو، الوجهة السياحية المعروفة التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم. وسيضمّ المنتجع 99 غرفة مطلّة على البحر، تشمل 48 فيلا مع حوض خاص للسباحة، وتتمتّع جميعها بشرفات جميلة، كما سيضمّ خمسة مطاعم وبارات.
وستضمّ مرافق العافية والاستجمام التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1,500 متر مربّع، حوض سباحة داخلي وخارجي بطول 25 متر يطلّ على مشاهد الخليج الرائعة، وستقدّم علاجات فاخرة التي تتميز بها المجموعة في غرف للعلاج داخلية وأجنحة خارجية. ومما يعزّز تجربة الضيوف ويزيدها متعة، هو أنّ تلك المرافق تقع على مسافة قريبة من مركز النشاطات الترفيهية المنوعة بين الرياضات المائية إلى ركوب الدراجات وتسلّق الصخور فضلاً على أربعة ملاعب جولف مميّزة من تصميم بيرنهارد لانجر وروبرت ترينت جونز وخوسيه ماريا أولازابال.
وجدير بالذكر أنّ المشروع مملوك ومطور من قبل مجموعة تيميس TEMES، المطور والمشغل الرائد للوجهات السياحية والعقارات الراقية في اليونان.
في هذا الإطار، صرّح جيمس رايلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال، قائلاً: "يسعدنا أن نفتتح أوّل فندق لنا في اليونان في كوستا نافارينو، ونتطلّع قدماً إلى استقبال ضيوفنا لنشاركهم أروع ما تتميّز به هذه الوجهة من المشاهد الطبيعية الخلابة، وبساتين الزيتون، والشواطئ الآسرة، والثقافة اليونانية العريقة. ويشرّفنا أن نتعاون مع شركة تيميس TEMES، المجموعة التي كانت خلف إرساء مكانة كوستا نافارينو كوجهة سياحية ناجحة ومزدهرة."
وعلّق من جانبه أكيلس ف. كونستانتاكوبولوس، رئيس مجلس إدارة TEMES، قائلاً: "تشتهر ماندارين أورينتال بتقديم خدمة نموذجية وتجارب حصرية في منشآتها الفاخرة والعديدة حول العالم. ويشرّفنا أن نأتي بمجموعة ماندارين أورينتال وخبرتها والعريقة في قطاع الضيافة إلى اليونان للمرّة الأولى على الإطلاق، مما سيساهم بازدهار كوستا نافارينو بشكل أكبر، ويرسّخ مكانتها أكثر كوجهة عالمية رائدة سواء كان ذلك للسياحة أم للعيش."
#بياناتشركات
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