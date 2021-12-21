في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

المملكة العربية السعودية: في إطار رؤيتها الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أحيت مجموعة صافولا، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام، خلال حفلٍ أقامته في المقر الرئيس للمجموعة بمدينة جدة وذلك يوم 20 ديسمبر، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الأستاذ وليد فطاني، والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه، والرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية الأستاذ سامح حسن، بالإضافة إلى كافة الموظفين في المجموعة وشركاتها الفرعية.

ويأتي هذا الحدث تحت شعار (جرّب الكرسي) في إطار التزام مجموعة صافولا وشركاتها الفرعية في المساهمة بتعزيز الوعي الاجتماعي حول مختلف أنواع الإعاقات، كما يشكل دلالة على جهودها لتوفير بيئة عمل شاملة ومواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وشهد الحدث تفاعل مميز من قبل الفريق الإداري وموظفي مجموعة صافولا، حيث أقيمت فعالية تسمح للأشخاص في خوض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، كاستخدام الكرسي المتحرك والعصاء البيضاء، وذلك في رسالة لدعم وتقدير الأشخاص ذوي الإعاقة، والشعور بمعاناتهم في بيئات غير مهيئة وشاملة.

وقال الأستاذ وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا:" نحرص دوماً في مجموعة صافولا على إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة كافة أفراد عائلة مجموعة صافولا، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الوعي بين موظفينا حول قضايا الإعاقة، وحشد الدعم اللازم لتحقيق أكبر قدر من المساواة لهم، من خلال تعزيز بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات لجعل ثقافتنا ورؤيتنا القائمة على الشمول والتنوع متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تمكينهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع. كما يتناغم ذلك مع عملنا للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص التعليم والاندماج والعمل".

وانضمت مجموعة صافولا، إلى المبادرة العالمية The Valuable 500، وهو أكبر مجتمع للرؤساء التنفيذيين العالميين الملتزمين بضم الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل. وتتناغم هذه الخطوة مع التزام مجموعة صافولا في تعزيز شمل الأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجياً عبر قطاعات أعمالها المتعددة، باعتباره محرك مؤثر للتغيير الاجتماعي. كما حصلت مجموعة صافولا على شهادة (مواءمة) وشهادات اعتماد في الوصول الشامل في شركاتها المختلفة والتي يعمل بها أكثر من 300 موظف وموظفة من ذوي الإعاقة. وقد طورت المجموعة عدة برامج داعمة لهم كبرنامج مكين لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والذي قدم خدماته إلى أكثر من 1200 مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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