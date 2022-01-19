يضم المشروع السكني بينينسولا 5 مجموعة فريدة من الوحدات السكنية الفاخرة قبالة الواجهة المائية بالقرب من وسط مدينة دبي

الإمارات العربية المتحدةأعلنت مجموعة سيليكت العقارية، إحدى أبرز مجموعات التطوير العقاري المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة، عن إطلاق أحدث مشروع سكني فاخر على الواجهة المائية، بينينسولا 5، ذا سيغنتشر كوليكشن، الذي يحتل موقعًا محوريًا في الخليج التجاري المزدهر في دبي.

من المرتقب استكمال مشروع بينينسولا 5 في الربع الرابع من العام 2024، ليكون أول مشروع يبصر النور من مجموعة مشاريع ذا سيغنتشر كوليكشن التي تقدم عروضًا سكنية راقية ومميزة لنخبة المشترين.

تم تصميم مشروع بينينسولا 5 لتلبية أرقى المعايير السكنية التي تشتهر بها مجموعة سيليكت العقارية الرائدة والحائزة على الجوائز، والتي تم استعراضها في مشروع جميرا ليفينج مارينا جيت، الذي تم استكماله في العام 2020 والذي يضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية الراقية.

بفضل التخطيط الاستراتيجي الدقيق للمشروع، سيُتاح للمشترين ترف الاختيار من بين مجموعة متوازنة من الوحدات السكنية الفسيحة والأنيقة على الواجهة المائية.

يشكّل مشروع بينينسولا 5 السلسلة الثالثة من الوحدات السكنية ضمن أول مخطط رئيسي واسع النطاق على الواجهة المائية لمجموعة سيليكت العقارية، ويتميّز بإطلالات لا تُضاهى على برج خليفة الشهير وأفق وسط مدينة دبي وقناة دبي.

منذ الإطلاق الناجح لـمشروع بينينسولا في أكتوبر 2021، يُعتبر المشروع السكني الجديد بينينسولا 5 المشروع الرابع الذي تعلن عنه مجموعة سيليكت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة المطلّة على الواجهة المائية في دبي.

وفي هذا السياق، علّق رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت العقارية: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن خططنا لبينينسولا 5، أول مشروع من مجموعة سيليكت العقارية ضمن مخطط ذا سيغنتشر كوليكشن. وعقب الإقبال الهائل الذي شهدناه على الوحدات السكنية الفاخرة على الواجهة المائية، نرى أنّ الوقت قد حان لطرح أحدث مجموعة من المساكن الراقية لدينا في السوق. وبفضل بينينسولا 5، سيتسنى لنا منح المشترين منتجات متميزة إنّما نادرة حاليًا في الخليج التجاري".

بعد بيع كامل وحدات مشروع بينينسولا 1 تقريبًا في غضون أسابيع قليلة من إطلاقها، يؤكد الكشف عن مشروع بينينسولا 5 بهذه السرعة مجددًا المكانة التي احتلّها المخطط الرئيسي باعتباره أول منظومة على شكل ضواحي في قلب الخليج التجاري الصاخب في دبي.

وقد تم تصميم مشروع بينينسولا 5 بدقة لتقديم وحدات سكنية فريدة من نوعها تلبي التفضيلات المجتمعية، وسيتألف من 381 وحدة فسيحة وفاخرة موزعة على برج سكني من 36 طابقًا وعلى مجمّعين مستقلّين من الشقق الدوبلكس على الواجهة المائية.

سيتألّف البرج من 321 وحدة سكنية، تتراوح بين شقق الاستوديو الفسيحة والراقية بدءًا من 513 قدمًا مربعًا والشقق من طراز بنتهاوس التي تضم ثلاث غرف نوم وتتميز بإطلالات بانورامية مفتوحة على أفق وسط المدينة الشهير والممرات المائية.

تشتمل الشقق الدوبلكس المتميزة التي تقع مباشرةً على الواجهة المائية لقناة دبي على 60 وحدة مصممة ومجهزة بأناقة تصل مساحتها إلى 4,730 قدمًا مربعًا، وتضم من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، وتمنح السكان إمكانية الوصول إلى مجموعة فريدة من المرافق الصحية ووسائل الراحة المترفة ضمن المشروع.

تماشيًا مع تاريخ اكتمال مشروعيّ بينينسولا 1 و2، ستسلّم مجموعة سيليكت العقارية أكثر من 1,300 وحدة بحلول ديسمبر 2024 للانتهاء من المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي المنتظر بشغف.

وإلى جانب الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الواجهة المائية، سيقدّم مشروع بينينسولا للمقيمين إمكانية الوصول إلى أوسع مجموعة من وسائل الراحة المجتمعية، بما في ذلك عدد من الحدائق المشذبة، والمرافق الرياضية الجماعية، وأسواق الواجهة المائية وعددٍ من المقاهي والمطاعم، ومركز تجاري مجتمعي بمساحة 66,000 قدم مربع، ما يرسي مكانة المشروع باعتباره المجتمع الوحيد الذي يحتضن نمط الحياة الراقية في قلب المنطقة الصاخبة.

بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع بينينسولا في قلب المدينة، سيتسنى للمقيمين الاستفادة من عدد من النقاط الاجتماعية الأكثر شهرة في دبي، إلى جانب مراكز الأعمال النابضة بالحياة ومجموعة من أبرز المعالم وأكثرها شهرة، مثل مدينة دبي القديمة ووسط المدينة ومركز دبي المالي العالمي والمرسى.

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نبذة عن مجموعة سيليكت العقارية

منذ تأسيسها في العام 2002، اكتسبت مجموعة سيليكت العقارية سمعة طيبة من حيث المصداقية والجودة. تشمل مشاريع الشركة مشاريع عقارية حائزة على الجوائز في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. ومع اعتبار قسم تطوير المشاريع العقارية أساس أعمالها، سلّمت المجموعة أكثر من 7,000 وحدة سكنية إلى العملاء بمساحة إجمالية تبلغ 13.5 مليون قدم مربع وإجمالي قيمة أراضي تبلغ 11.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن. وحاليًا، يجري العمل على إنشاء 3,750 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ 6.5 مليون قدم مربع وقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي، وهي حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير.

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