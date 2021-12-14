المجموعة تدعو أصحاب الشركات ورواد الأعمال لزيارة منصتها والتعرف على منتجات وحلول الحياة الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة سيام للأسمنت، واحدة من أبرز مجموعات الأعمال في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، عن عزمها استعراض مجموعة متميزة من حلولها ضمن الجناح التايلاندي في إكسبو 2020 دبي، من يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ولغاية الأحد 26 منه.

وتسلّط المجموعة خلال مشاركتها الضوء على مفهوم العيش الأفضل كجزءٍ لا يتجزأ من عروضها، حيث تحرص على ابتكار مواد صناعة الأسمنت والمواد الكيميائية ومنتجات التغليف وتطويرها على الدوام، وتؤكّد سعيها لتكون من أبرز الشركات المستدامة عالميّاً، من خلال التركيز على مبادئ السمعة والجودة والابتكار.

ويُشار إلى أن الإمارات أصبحت في أكتوبر الماضي أوّل دول الخليج التزاماً بهدف تحقيق الحياد المناخي الرامي إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، ما يدفع المجموعة إلى استعراض موادها المتخصّصة للمساعدة في الحدّ من الانبعاثات الكربونيّة، وغيرها من الحلول الكفيلة بتعزيز مستويات الاستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على الموضوع، قال أبهيجيت داتا، رئيس وحدة الأعمال الدوليّة والمدير العام لمجموعة سيام للأسمنت الدوليّة: "تسعدني المشاركة في إكسبو 2020 دبي لاستعراض المنتجات والحلول المبتكرة لمجموعتنا. وتتزايد أعداد المشترين ممن يفضلون المنتجات الصديقة للبيئة، حيث يتّجه المستهلكون بشكل أكبر لجعل منازلهم وأنماط حياتهم أكثر استدامة وكفاءة من حيث استهلاك الطّاقة. ويمكن القول بأنّنا من رواد إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة في تايلاند، ونواصل تطوير منتجاتنا على الدوام".

والجدير بالذّكر أن العلاقات التي تجمع بين تايلاند ودولة الإمارات تتّسم بعمقها وقوّتها على مدى سنوات طويلة، وسيتسنّى للخبراء الزائرين من الإمارات وخارجها استكشاف دور منتجات المجموعة في النهوض بمستوى أعمالهم، والاطّلاع على بنيتها الأساسيّة وما تقوم عليه من مبادئ المسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات.

وتقدّم مجموعة سيام للأسمنت تحت عنوان "عيش أفضل" أحدث المنتجات والحلول التقنيّة الخاصّة بها، وتوضّح مدى التزامها بحماية البيئة كجزء لا يتجزّأ من معايير مسؤوليتها البيئيّة.

وأضاف داتا قائلاً: "كما تزخر دولة الإمارات بالكثير من فرص الأعمال الفريدة، ونأمل أن نستثمر وقتنا هنا في الجناح التايلاندي لتأسيس العديد من العلاقات والشراكات الجديدة. وتنسجم أهداف الاستدامة الخاصّة بنا مع أهداف الإمارات في هذا المجال، وكُلي ثقة بأنّنا قادرون على العمل سويّة للحد من الانبعاثات الكربونيّة ورسم ملامح مستقبل أفضل للجميع. وأودّ دعوة جميع المختصين في قطاعات البناء والإنشاء لزيارة منصتنا، حيث يُمكنهم التعرّف على العديد من الأفكار الرائدة التي نطرحها ونُشاركها ليتسنى لهم اختبار تجربة مُلهمة ومتميّزة".

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سيام للأسمنت في الجناح التايلاندي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.scg.com/worldexpodubai.

#بياناتشركات

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حول مجموعة سيام للأسمنت

تُعدّ مجموعة سيام للأسمنت واحدة من أبرز مجموعات الأعمال في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وتدير المجموعة أعمالها بما ينسجم مع مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، وتقدّم منتجاتها ضمن ثلاثة مجالات رئيسيّة، هي مواد أسمنت البناء والمواد الكيميائيّة وحلول التغليف.

كما توفّر المجموعة حلولاً موثوقة وعالية الجودة تمّ تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات دائمة التغيّر في السوق العالميّة. وتستثمر المجموعة بشكل مكثّف في جهود البحث والتطوير، ما يُعزز مكانتها الرائدة كواحدة من أبرز الشركات المستدامة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وحازت الابتكارات المستدامة للمجموعة، التي تأسّست عام 1913، على العديد من الجوائز وشهادات التقدير طوال مسيرتها. وتُعد مجموعة سيام للأسمنت أوّل شركة تايلانديّة تُدرج في مؤشرات داو جونز للاستدامة (DISI) المرموقة من قبل مؤسّسة روبيكو لإدارة الأصول المستدامة.

الموقع الإلكتروني: www.scg.com

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