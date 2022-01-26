يجري حالياً ترقية الطائرة ومن المتوقع أن تكون متوفرة للتأجير في أبريل.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: قامت مجموعة رويال جت - الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز والتي تمتلكها وتديرها أبوظبي - مرة أخرى بتوسيع أسطولها المتنامي بالاستحواذ على طائرة أخرى من طائرات بوينغ بيزنس جت.

وقد تمت صفقة الشراء مؤخرًا، ويجري حالياً إضافة أهم الميزات التكنولوجية وترقيات الاتصالات على هذه الطائرة الفاخرة في بازل، سويسرا. ومن المتوقع أن تبدأ العمل مع رويال جت لتكون متوفرة للتأجير عالمياً في أواخر أبريل.

قال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: "رغم التحديات المستمرة المتمثلة في تفشي الجائحة، إلا أن الطلب خلال الأشهر الستة الماضية تجاوز العرض في قطاع الطيران في المنطقة. حيث شهد سوق الطائرات الخاصة العالمية تعافي ملحوظ، ومن المتوقع أن يظل ذلك النمو مستمرًا و لفترة طويلة من الزمن."

وأضاف: " تعتبر زيادة الأسطول وتجديده وترقيته من العناصر الأساسية في التحول المستمر لتجربة العملاء، حيث يسمح لنا بالاستمرار في تقديم تجربة استثنائية أكثر لضيوفنا".

تتميز طائرة بوينغ بيزنس جت بمقاعد لاستيعاب 23 راكبًا من كبار الشخصيات مع منطقة راحة أمامية للطاقم خلال الرحلات الطويلة، وغرفة نوم رئيسية خاصة في الخلف مع حمام ودش خاصين، وصالة لكبار الشخصيات الهامة مفتوحة في منتصف المقصورة. تمت إضافة اللمسات الخارجية بأحدث وأرقى المواد وبأبهى طراز مصمم خصيصًا ليوفر الراحة القصوى ويمكن أن تتسع لما يصل إلى 12 بفضل مقاعد كبار الشخصيات الهامة التي تُفتح للاستلقاء وكذلك سرير بحجم "كوين".

كما تمت ترقيتها من قبل بعازل صوت خاص لتقليل مستويات الضوضاء أثناء الطيران، بالإضافة إلى تعديل ارتفاع المقصورة المنخفض، ومرطبات هواء خاصة ونظام هيبا فلتر لتنقية الهواء من الجسيمات بطريقة عالية الكفاءة، وكل تلك الترقيات مصممة ومخصصة لدعم الصحة والراحة وتحسين مستواها، لضمان وصول الركاب بشكل أكثر استرخاءً وانتعاشًا إلى وجهتهم.

ولتحسين التجربة على متن الطائرة، تم تزويد هذه الطائرة بأحدث التقنيات وأفضل ميزات الاتصال المتوفرة في السوق. وسيتضمن أحدث أنظمة الإضاءة وإدارة المقصورة وأنظمة الترفيه على متن الطائرة، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة يتضمن مكبرات صوت علوية ومضخم صوت. كما سيتمكن الركاب أيضًا من مشاهدة محتوى فيديو بدقة ووضوح عاليين طوال الرحلة، ومنه عبر حساباتهم الشخصية مع مقدمي تلك الخدمات مثل Apple TV و Netflix و Amazon Prime Video باستخدام نظام الانترنت اللاسلكي الرائد.

و تعتبر هذه الطائرة من بوينغ بيزنس جت أيضًا الطائرة ذات المسافة الأطول في أسطول رويال جت، بفضل خزانات الوقود الإضافية التي تمنحها القدرة على الطيران دون توقف لأكثر من 12 ساعة والوصول إلى أي وجهة تقريبًا على مستوى العالم مع إمكانية التوقف مرة واحدة و لمدة قصيرة للتزود بالوقود. وستكون هذه الطائرة الرابعة عشرة في أسطول رويال جت، الذي سيضم الآن 11 طائرة بوينغ بيزنس جت - وهو حتى الآن يمثل أكبر أسطول طيران خاص من نوعه في العالم .

وأضاف ديكاستري: "إنها طائرة استثنائية ذات قدرات استثنائية، إلى جانب تصميمها الداخلي الذي نثق أنه سيسعد عملائنا الحاليين والمستقبليين. إنها تقلل من عمر أسطولنا، لكنها ليست سوى خطوة واحدة أخرى في ترقيتنا المستمرة وتوسعتنا، حيث إننا مستمرون بخطوات متواصلة لإضافة المزيد من الطائرات الجديدة في المستقبل".

للاستفسار عن الحجوزات: يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لرويال جت لمعرفة المزيد من التفاصيل: https://www.royaljetgroup.com/

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نبذة عن رويال جت

مجموعة رويال جت هي مجموعة شركات طيران خاصة تمتلكها وتديرها إمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل المجموعة من خلال قاعدة العمليات الثابتة/ صالة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي وتحمل العديد من الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك المجموعة و / أو تشغل 11 طائرة بوينغ بيزنس جت، مما يجعلها أكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات في العالم. تقوم المجموعة أيضًا بتشغيل 3 طائرات من طراز بومباردير غلوبال 5000/6000، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

مجموعة رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران الأعمال في الشرق الأوسط، وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، تم اعتماد عملياتها الجوية والأرضية من المجلس الدولي لطيران رجال الأعمال (IBAC) وتحت برنامج Wyvern Wingman.

تفتخر شركة رويال جت بالإعلان عن فوزها بجائزة (أفضل شركة طيران خاص بالعالم) ضمن جوائز السفر العالمية، فازت قاعدة عملياتها الثابتة عدة مرات بفضل مرافقها و خدماتها المتميزة.

www.royaljetgroup.com

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