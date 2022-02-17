في أول خطوة لتطبيق إجراءات توفير الطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة

يهدف المشروع لتوفير مستويات عالية من الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050

الوفورات المتوقعة نتيجة لتدابير توفير الطاقة في المشروع تبلغ أكثر من 25%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من مجموعة دالكيا إي دي إف و"أبوظبي لخدمات الطاقة" اليوم عن توقيع اتفاقية لإجراء دراسة مفصلة لثمانية مبانٍ تابعة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 25% من الطاقة والمياه المستهلكة، بالإضافة إلى التوفير في الطاقة الذي أحرزته الجامعة سابقاً. من خلال هذا المشروع الكبير، تدعم مجموعة دالكيا إي دي إف و أبوظبي لخدمات الطاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وتعمل الشركة الفرنسية المتخصصة بتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بموجب هذه الاتفاقية، على تحديد أفضل الإجراءات الذكية الفعالة من حيث التكلفة لتوفير الطاقة وتطبيقها في مختلف المباني التابعة لهذه المؤسسة الأكاديمية، بما فيها مباني الجامعة ومساكن الطلاب ومواقف السيارات.

وتسهم هذه المبادرة المبتكرة من مجموعة دالكيا إي دي إف في وأبوظبي لخدمات الطاقة في تعزيز فعالية استهلاك الطاقة وترقية أنظمة توفير الطاقة القائمة حالياً في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتضمن الحلول التي سيتم تطبيقها بموجب هذه الاتفاقية استخدام وحدات تكييف الهواء المستدامة، وأنظمة إنارة بتقنية LED، وإمكانية التحكم عن بعد بالمنشآت من خلال منصة لمراقبة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المبتكرة التي تتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030.

بصفتها صانعة سوق خدمات الطاقة في إمارة أبوظبي، ستتولى أبوظبي لخدمات الطاقة، تمويل المشروع بالكامل والإشراف المباشرعلى تنفيذه، لضمان تحقيق نتائج ملموسة من حيث توفير النفقات و ترشيد الاستهلاك والحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن التزام الشركة بنقل المعرفة والخبرات المكتسبة في هذا المجال إلى طلاب الجامعة، للمساهمة في توسيع آفاقهم حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي أبوظبي لخدمات الطاقة: "يأتي توقيعنا على الإتفاقية مع مجموعة دالكيا إي دي إف بعد مراجعة مفصلة للعروض المقدمة من الشركات المتخصصة في مجال خدمات الطاقة والمسجلة في إمارة أبوظبي، حيث نطمح من خلال هذا المشروع إلى توفير منصة تسهم في الترويج للسلوكيات المسؤولة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بين طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جهتها، قالت سيلفي جيهانو، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لمجموعة دالكيا إي دي إف: "يشرفنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التي وضعت ثقتها بشركتنا وخبراتها المتعمقة في مجال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع المبتكر الذي يساهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

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لمحة حول مجموعة دالكيا: نتعاون مع العملاء لتعزيز جهودهم لتحقيق التحوّل في مجال الطاقة.

تقوم دالكيا، وهي شركة تابعة لمجموعة إي دي إف، بدعم عملائها في مجال الطاقة والتحولات الرقمية من خلال مجالي أنشطتها: تطوير الطاقات المتجددة المحلية وتوفير الطاقة. تقدم دالكيا لعملائها حلولاً مصممة خصيصًا لكل مبنى، وكل مدينة، وكل سلطة محلية، وكل منطقة، وكل موقع صناعي، لمساعدتهم على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في تحول الطاقة وجعلهم أكثر ذكاءً.

www.dalkia.com

لمحة حول شركة أبوظبي لخدمات الطاقة

هي إحدى الشركات التشغيلية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وتوفر لعملائها في القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، حلول وبرامج تحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة، بما يمكنهم من تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم. وتساهم الشركة بدعم الجهود الرامية لتكون أبوظبي مدينة صديقة للبيئة، وذلك عبر القيام بعمليات التحليل والتقييم اللازمة وتنفيذ المشاريع ذات الصلة. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.ades.ae

للتواصل الإعلامي: Saif.benachour@ades.ae | +971544000844

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