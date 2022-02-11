60 وفداً من جميع أنحاء العالم من بين زوار جناح اينوك في الحدث العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم عن تجاوز عدد زوار جناحها العصري الذي شُيّد تحت شعار "إلهام من الطاقة" في إكسبو 2020 دبي، 100 ألف زائر منذ 1 أكتوبر 2021.

وباعتباره منصة استراتيجية لتسهيل التعاون التجاري والتفاعل مع الأطراف المعنية للعمل على إيجاد حلول لأبرز القضايا إلحاحاً في القطاع، استقبل جناح اينوك منذ انطلاق الحدث العالمي ما مجموعه 60 وفداً دولياً، بما في ذلك 6 وفود من الولايات المتحدة والنمسا ومصر في شهر يناير وحده، كما استضاف الجناح وفداً من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية مطلع الشهر الجاري.

وفي إطار مساعي المجموعة الرامية لإلهام زوار إكسبو 2020 دبي من كافة الأعمار، استضافت اينوك أكثر من 954 طالباً من 49 مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحدث، للمساعدة في تثقيف الجيل المقبل حول مستقبل الطاقة.

يذكر أن اينوك كانت قد افتتحت محطة الخدمة المستقبلية على أرض إكسبو 2020 دبي. وتساهم المحطة حالياً في تلبية الاحتياجات اللوجستية للحدث العالمي، وهي أول محطة خدمة في العالم تحصل على التصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة". وقد حصدت محطة الخدمة المستقبلية مؤخراً جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقديراً لمستويات الابتكار في تصميمها، في حين فازت محطة "إي لينك" بجائزة التركيز على العملاء، وجاء ذلك خلال حفل "جوائز فكرة العام 2021"، الدولية التي تقدمها "جمعية الأفكار البريطانية".

يستقبل جناح اينوك البالغة مساحته 2,060 متراً مربعاً الجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي. ويستلهم الجناح تصميمه من خزانات النفط ويضم خمسة مباني متميزة، منها أربعة مباني تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس لمدة 15 دقيقة عبر أربعة مواضيع وتشمل: استكشف- ماهية الطاقة؛ تفاعل- سبل الاستفادة من الطاقة؛ تواصل- احتياجات الطاقة؛ تخيّل- إمكانات الطاقة الواعدة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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روان الحسبان

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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