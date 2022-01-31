بافتتاح المحطات الجديدة، ترفع المجموعة العدد الإجمالي لشبكة محطاتها إلى 162 محطة خدمة في أنحاء دولة الإمارات مع نهاية العام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم عن اختتام عام 2021 بافتتاح أربع محطات خدمة جديدة في الشارقة، لترفع بذلك العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى 14 محطة تماشياً مع خططها التوسعية. وتتوزع محطات الخدمة الجديدة على مواقع استراتيجية في الإمارة لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملاء اينوك بصورة أفضل.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "نفخر في اينوك باختتام عام 2021 بافتتاح أربع محطات خدمة جديدة في الشارقة، لنواصل بذلك مواكبة معدلات الطلب المتنامية لعملائنا والامتثال في الوقت نفسه لأرقى ممارسات الاستدامة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة بالدولة وتوفير أفضل مستويات الخدمة لسكان دولة الإمارات."

هذا وتقع المحطات الجديدة في كل من البداير والصجعة وأرض المستودعات والمنطقة الصناعية 5، وشُيّدت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل جميع المحطات على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتضم محطات الخدمة الجديدة متاجر "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم، كما أن المتاجر الواقعة في محطتي الصجعة وأرض المستودعات تقدّم قهوة "ستاربكس" أيضاً، جنباً إلى جنب مع مجموعة الخدمات التي أطلقتها "زووم" مؤخراً مثل خدمات "بريد الإمارات" التي تمكّن العملاء من اختيار أحد مواقع "زووم" لاستلام إرسالياتهم.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة اينوك، بما فيها المحطات الأربع الجديدة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر "زووم"، علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع المحطات.

وتماشياً مع التزام اينوك الراسخ بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب. وعلاوة على ذلك، تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطات مصابيح LED التي لا تتطلب أية عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تعزيز جهود اينوك الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية. وعلاوة على ذلك، تستخدم محطات الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء، والتي تتمتع بمستويات عالية لنسبة كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما أنها تستخدم غازات التبريد الخالية من الأوزون والصديقة للبيئة حصراً في جميع وحدات التبريد.

وبهذه الخطوة التوسعية، تعزز اينوك حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة من 147 محطة خدمة في عام 2020 إلى 162 محطة خدمة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهاية عام 2021.

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نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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