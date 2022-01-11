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مطابخ عصرية ألمانية الصنع وحلول تخزين متكاملة من العلامة التجارية "إيغو" لأول مرة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض
تتطلع "إيغو" إلى التوسع التدريجي في أسواق المملكة من خلال افتتاح سلسلة من المتاجر لتصبح العلامة التجارية الأكثر انتشاراً وتفضيلاً
تسعى "إيغو" إلى تقديم خدمة عملاء مميزة وحلول مخصصة تلبي احتياجات كل عميل بجودة عالية وأسعار معقولة
وتتميز العلامة التجارية البلجيكية "إيغو" التي انطلقت في العام 2007، وتتواجد في أربع دول من خلال أكثر من 65 متجر، بتقديم مطابخ مصنوعة بطريقة مخصصة، بجودة عالية وبأسعار معقولة، لتشكل علامة تجارية ليس فقط للمطابخ، بل تقدم أيضاً حلول التخزين المتكاملة من خلال خزائن المطبخ العصرية والعملية. وتتمحور رؤية "إيغو" واستراتيجيتها حول توفير جميع فئات الأسعار من المتوسطة إلى المرتفعة. ويأتي افتتاح أول متجر للعلامة التجارية "إيغو" في الرياض، في إطار خطة توسعية شاملة، إذ تتطلع " مجموعة الفطيم" إلى افتتاح 16 فرعاً في مختلف المدن السعودية، حيث تشكل المملكة سوقاً رئيسياً بالنسبة لها. وتركز "إيغو" على تقديم خدمة عملاء مميزة وحلول مخصصة تلبي احتياجات كل عميل، إلى جانب الجودة العالية للمطابخ والخزائن الألمانية الصنع، حيث تتطلع لأن تصبح من العلامات التجارية الأكثر انتشاراً والأكثر تفضيلاً في أسواق الشرق الأوسط.
من جهته قال فريدريك تامينو، المدير التنفيذي في "إيغو" Eggo":" نحن سعداء ومتحمسون لشراكتنا مع "مجموعة الفطيم" لافتتاح أول فرع لنا في منطقة الشرق الأوسط، والتواجد في مدينة الرياض والعديد من المدن السعودية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يعكس سعينا المتواصل للتوسع وتغطية أسواق أكبر. ونحن نتوقع أن تحظى علامتنا التجارية في سوق المملكة بإقبال جيد، حيث نقدم منتجات عالية الجودة بأسعار مميزة تلبي كافة فئات الأسعار إلى جانب حلول المطابخ والتخزين وأفضل خدمة عملاء".
وقال ريجس شولتز، رئيس قسم تجارة التجزئة لدى "مجموعة الفطيم":" "تسعى "مجموعة الفطيم"، باستمرار إلى تحقيق تجارب التسوق للعملاء والبحث عن فرص جديدة، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى علامات تجارية عالمية تقدم أفضل المنتجات في أسواق الشرق الأوسط".
"إيغو مبنية على قيم الأصالة والمسؤولية وهي حريصة على تقديم مطابخ مصممة بشكل مميز وبأسعار مناسبة للسوق السعودي".
#بياناتشركات
-انتهى-
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