المجموعة تواصل توسيع عروضها المتمحورة حول العملاء مع صالة عرض عجمان الجديدة والتي ستعزز اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة السيارات في الفطيم عن افتتاح صالة عرض مخصصة للسيارات التجارية الخفيفة والمستعملة، هي الأولى من نوعها في الإمارات، تأكيداً على سعيها المتواصل للارتقاء بجودة حياة عملائها. وتوفر صالة عرض عجمان علامات تجارية رائدة في سيارات التجارية الخفيفة ضمن مساحة 2,721 متر مربع، بما يكفي لعرض ثلاثين مركبة في وقتٍ واحد، وستحتوي صالة العرض منشأة خدمة حديثة ومميزة لمنح العملاء تجربة أكثر راحة وسهولة.

وتوفّر صالة العرض سيارات تجارية خفيفة من أبرز علامات السيارات الرائدة مثل تويوتا ورام والعديد غيرها، حيث تشهد الإمارات طلباً كبيراً على هذه السيارات التي أصبحت الركيزة الأساسية لأي قطاع خدمي أو تجاري. ويؤكّد التوسّع الجديد التركيز المتواصل على منهجية المجموعة المتمحورة حول العملاء، من خلال مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائها، حيث ستقدم الصالة الجديدة خدماتها لأكثر من 50 ألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل حالياً في الإمارات الشمالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: "تمثّل منشأة عجمان الجديدة أول صالة من نوعها للسيارات التجارية الخفيفة والمستعملة، فضلاً عن كونها دليلاً على تركيز المجموعة على عملائها بالدرجة الأولى. ونفخر بهذا النمو والتوسّع الملحوظ الذي يبرهن على مواكبتنا الدائمة لمتغيرات السوق والعملاء، حيث جاء افتتاح هذه المنشأة نتيجةً للأبحاث المعمّقة في مختلف نواحي القطاع والاستثمار المتواصل في احتياجات عملائنا. وندرك تماماً أنّ السيارات التجارية الخفيفة تمثّل الركيزة الأساسية لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تشكّل بدورها ركيزة الاقتصاد الإماراتي. وبذلك ستعمل الفطيم، بوصفها شركة عائلية لها دورٌ راسخ في مسيرة نجاح دولة الإمارات، على تعزيز القطاع الذي سيساعد بدوره على الارتقاء بالاقتصاد الإماراتي".

وشهد الطلب على السيارات التجارية زيادةً ملحوظة في بداية عام 2021، حيث بدأت الشركات بالتعافي من الأحداث غير المسبوقة التي شهدها العالم عام 2020. وأسهمت العديد من العوامل في تزايد هذا الطلب، وبالأخص انتقال الشركات الناشئة والشركات الجديدة إلى استخدام السيارات التجارية في نماذج أعمالها. وتلتزم مجموعة السيارات في الفطيم بتلبية المتطلبات الجديدة والمساهمة بتسريع التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق صالة العرض الجديدة التي توفّر سيارات تجارية مستعملة من علامات تجارية متعددة تحت سقفٍ واحد إلى جانب مجموعةٍ من الخدمات المتميزة.

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نبذة عن مجموعة السيارات في الفطيم:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة السيارات في الفطيم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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