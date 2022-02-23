أعلنت اليوم مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين وناسداك دبي، عن نتائجها المالية للعام 2021، بما في ذلك الربع الأخير من العام 2021.

فيما يخص نتائج الربع الرابع من العام 2021، فقد حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 23 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع خسارة وقدرها (380) ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2020. وتعود الزيادة في الدخل إلى مجموعة من العوامل منها ضبط النفقات وانخفاض المخصصات والتوفير في الضرائب بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 0.62 سنت أمريكي للربع الرابع من العام 2021 مقارنة مع (1.3 سنت أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 29.1% حيث بلغ 43 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2021 (34 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2020) وبلغ مجموع الدخل التشغيلي 318 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2021 (301 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2020 بزيادة قدرها 5.1%).

أما بالنسبة للنتائج المالية للعام 2021، فقد بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 113 مليون دولار أمريكي في العام 2021 بالمقارنة مع 67 مليون دولار أمريكي في العام 2020، محقق زيادة نسبتها 69.3%. كما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.71 سنت أمريكي في العام 2021 مقارنة مع 2.90 سنت أمريكي في العام 2020.

وبلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.39 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 1.42 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2020، وبانخفاض قدره 2.5%. أما مجموع صافي الدخل فبلغ 190 مليون دولار أمريكي في العام 2021 بالمقارنة مع 166 مليون دولار أمريكي في العام 2020 وبارتفاع قدره 14.3%.

وقد أثر انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في بعض الأسواق الرئيسية التي تعمل بها المجموعة على نتائجها. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة 1.04 مليار دولار أمريكي في العام 2021 بالمقارنة مع 1.14 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مسجلا بذلك انخفاض بنسبة 8.6%. ويعود ذلك الانخفاض إلى تأثير تدهور قيمة العملات المحلية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في بعض الأسواق. أما المخصصات، فقد انخفضت من 290 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 254 مليون دولار أمريكي في عام 2021 نظرا للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.

انخفض مجموع الحقوق بنسبة 7.4% ليبلغ 2.06 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 مقارنةً مع 2.22 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2020. كما انخفض إجمالي أصول المجموعة بنسبة 0.2 % ليبلغ 28.18 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020 والبالغ 28.25 مليار دولار أمريكي.

وتعليقًا على أداء ونتائج المجموعة خلال العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية السيد عبد الله صالح كامل: “واصلنا مواجهة التحديات الاقتصادية في العام 2021 وكرسنا جهودنا للحد من تأثيراتها على المجموعة. كما ومن خلال وضع عملائنا في مركز اهتمامنا، تمكنا من التغلب على التحديات وتعديل استراتيجيتنا إلى استراتيجية أكثر فاعلية تحقق عوائد لعملائنا ومساهمينا وموظفينا".

وأضاف السيد عبد الله صالح كامل: "نواصل العمل مع مصرف البحرين المركزي على عملية تحويل ترخيص مجموعة البركة المصرفية الحالي من مصرف جملة إسلامي في مملكة البحرين إلى ترخيص شركة استثمارية (فئة "1")".

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، السيد مازن مناع: "لقد شهدنا في عام 2021 تحسناً تدريجياً في الظروف الاقتصادية التي أزهقت العالم في عام 2020 مما ساهم في تسجيل المجموعة نتائج مالية جيدة. سنستمر في تعزيز إدارتنا للمخاطر والالتزام وسنعمل على تركيز مواردنا على الأسواق والشركات التي تمنحنا أفضل العوائد وإمكانات النمو مع إدارة فعالة للنفقات".

يتوفر هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والمجموعة على العنوان التالي: www.albaraka.com

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حول مجموعة البركة المصرفية

مجموعة البركة المصرفيّة لديها انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 17 دولة، تقدّم خدماتها في حوالي 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريــة، المغرب وألمانيا بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في كل من إندونيسيا وليبيا.

وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

تليفون 17541122 تحويل 242

البريد الالكتروني: nabuali@albaraka.com

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