تم إطلاق برنامج الوكالة العالمية في يوليو 2019، وهو برنامج شهادات ائتمان متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كان قد وصل إلى المرحلة المستهدفة البالغة 100 مليون دولار أمريكي في حصص المساهمة مع استثمار عقاري متنوع في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، محققاً متوسط عائد حتى 7.5%.

مع أكثر من 15 عاماً من الخبرة في ألمانيا، أكدت إينوفاليس قدرتها على تلبية متطلبات المستثمرين من خلال البحث عن فرص استثمارية بمخاطر مخففة: بناء عالي الجودة ومستأجرين ذوي جدارة ائتمانية وإيجارات طويلة الأجل وبيئة اقتصادية ديناميكية مع نظرة إيجابية.

أنهت إينوفاليس أول استحواذ لها في عام 2022 في ألمانيا. تم تأجير العقار بالكامل لاثنين من مستأجري السيارات الثابتين وذوي الجدارة الائتمانية مع متوسط مرجح لعقد الإيجار لمدة 9 سنوات.

يقع العقار في موقع استراتيجي في فولفسبورج، مسقط رأس فولكس فاجن، وبالقرب من مصنعها ومقرها الرئيسي. تم الانتهاء منه في أوائل عام 2021، ويتألف من مبنيين بمساحة إجمالية قدرها 9400 متر مربع و 179 مكاناً لركن السيارات. يتألف العقار بشكل رئيسي من مكاتب ويتضمن مختبر تحاليل ومخزن تبريد.

تم تأجير للعقار، الذي تم بناؤه لتلبية أعلى المعايير، بشكل كامل لاثنين من الموردين المعروفين في صناعة السيارات الذين سيعملون في الموقع في أماكن عمل مجهزة على أعلى مستوى، وهم مزود الخدمة الهندسية النشط دولياً اينوفيس و كارياد، فرع شركة فوكس فاجن المتنامي بنسبة 100% والمتخصص في برامج وتكنولوجيا السيارات.

تم الحصول على حصص المساهمة من قبل فريق إينوفاليس في دول مجلس التعاون الخليجي بينما كان فريق تمويل الديون مستقراً في باريس.

صرح خليل حنكاش، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة إينوفاليس: "تواصل انوفاليس مع هذا الاستحواذ الجديد الاستثمارات التي تهدف إلى تلبية مطالب مستثمريها في الشرق الأوسط. يؤكد هذا الاستحواذ الجديد أيضاً على قدرة ادفينيس جيرماني، الموجودة في ألمانيا منذ عام 2007، على الحصول على أصول عالية الجودة غير متواجدة في السوق ضمن بيئة ديناميكية".

كما صرحت ألين مرهج، العضو المنتدب لدول مجلس التعاون الخليجي: "برنامج الوكالة العالمية الذي يمتلك حصة في أكثر من 10 عقارات في فرنسا وألمانيا وإسبانيا كان وسيلة ناجحة للغاية لتلبية المتطلبات التجارية والقانونية والشرعية للمؤسسات المالية التي نتعامل معها. نحن نهدف إلى تزويد شركائنا بعمليات غير موجودة في السوق يتم الحصول عليها وتنفيذها من قبل فرق إينوفاليس ".

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لمحة عن مجموعة انوفاليس

تستثمر إينوفاليس اس ايه والشركات التابعة لها (ادفنيس اس ايه وادفنيس ار إي آي إم) في صناديق الاستثمار العقاري وتديرها مثل إينوفاليس ار إي آي تي والصناديق المفتوحة (اس سي بي آي) التي تركز على العقارات بشكل ثابت مثل يوروفاليس (لألمانيا) و إلياليس (جنوب أوروبا) والأموال الموضوعية الخاصة التي تم جمعها مع شركاء إينوفاليس للاستثمار في استراتيجيات عقارية محددة واستثمارات مشتركة مباشرة على أصول معينة.

تأسست مجموعة إينوفاليس ( (www.inovalis.com في عام 1998 من قبل انوفاليس اس ايه، وهي شركة استثمار عقاري شاملة لكل أوروبا مع 7 مليار يورو من الأصول تحت الإدارة، ولها مكاتب في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. تتكون المجموعة من 300 متخصص يقدمون خدمات الاستشارات وإدارة الأموال والأصول والممتلكات في العقارات بالإضافة إلى خدمات إدارة الثروات.

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