"ترام لوسيل" يدشّن خدماته للجمهور

تم تشغيل خدمات ترام لوسيل للجمهور، وهو الأول من نوعه في دولة قطر والمصنع من قبل مجموعة ألستوم. ويمتد ترام لوسيل على شبكة بطول 28 كيلومتراً وهو أكبر مشروع لنظام الترام في منطقة الخليج، ويشمل سبعة كيلومترات تحت الأرض. ويوفر نظام النقل الجديد خدماته في لوسيل، المدينة الجديدة شمالي الدوحة، عبر توفير خيار تنقل صديق للبيئة للسكان. ويتألف المشروع من 25 محطة وهو متصل بمترو الدوحة.

تتألف شبكة ترام لوسيل من 28 عربة من طراز "Citadis X O5" بسعة 209 ركاب لكل منها. وكانت ألستوم قد فازت عام 2014، ضمن تحالف يشمل "كيو دي في سي"، بعقد من شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، لتوريد نظام ترام متكامل لمدينة لوسيل يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية من دون الحاجة إلى أسلاك الكهرباء العلوية.

وفي هذه المناسبة، قال تامر سلامة، المدير التنفيذي لمجموعة ألستوم في قطر والإمارات العربية المتحدة: "بينما تستعد قطر للترحيب ببطولة كأس العالم على أرضها هذا العام، نشعر بالفخر بتقديم أول ترام في الدولة يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية من دون الحاجة إلى أسلاك الكهرباء العلوية، مع نظام متميز سيوفر الكفاءة وسهولة التنقل والصيانة. ونلتزم بدعم النمو الاقتصادي ورحلة التنمية في دولة قطر، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة كشبكة ترام لوسيل."

وكانت مهمة "ألستوم" في التحالف الذي تم تشكيله خصيصاً للمشروع توفير التصميم والتصنيع والتشغيل لـ 28 عربة ترام من طراز سيتاديس، إلى جانب أعمال المسارات كالمعدات الصلبة، ومعدات الإمداد بالطاقة (أنظمة المحطات الفرعية والأسلاك ونظم APS)، وإشارات أورباليس Urbalis 400 CBTC، بالإضافة إلى أبواب مزودة بشاشات المنصة. وتوفر عربات الترام، والتي تنتمي إلى الجيل الخامس من مجوعة سيتاديس، خيارات مبتكرة من حيث الأبعاد والتكوينات، مع العلم بأن المركبة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 98%.

ويتكون ترام لوسيل من 5 عربات لكل وحدة، بطول 32 متراً لكل قاطرة. وقد شكل "المحمل"، وهو المركب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ، مصدر الإلهام في تصميم ترام لوسيل حيث ركز مفهوم التصميم على البحر وصيد اللؤلؤ باستخدام المحمل، وجسده في تصميم الترام وألوانه. وتتميز المركبات بأرضية منخفضة تماماً لتسهيل دخول جميع الركاب. ويوفر نظام ترام لوسيل المتكامل للركاب مستوىً متقدماً من الراحة بجانب عرض المعلومات وأنظمة الأمن في المحطات وعلى متن الترام. وتعتبر عربات الترام صديقة للبيئة وهي مجهزة بنظام كبح كهربائي الكاملبالإضافة إلى نظام إضاءة LED.

شاركت العديد من مواقع "ألستوم" في المشروع، بما في ذلك "لو كروسو" و"لا روتشيل" و"أورنانس" و"تاربس" و"فيلير بان" في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا. وقد تم بيع أكثر من 3000 مركبة من عربات سيتاديس في 60 مدينة حول العالم. وغطت تلك العربات أكثر من مليار كيلومتر ونقلت ما يقرب من 10 مليارات مسافر منذ دخول أول ترام حيز التشغيل عام 2000. وبالإضافة إلى لوسيل، تم بيع عربات سيتاديس من الجيل الخامس في مدن عدة منها سيدني وباريس ونيس وأفينيون وكاين وأثينا وفرانكفورت وكولونيا والدار البيضاء.

تمتلك "ألستوم" أكثر من 50 عاماً من الخبرة، مع 80 نظاماً للتشغيل التجاري في جميع أنحاء العالم، وهي شريك موثوق لتقديم أنظمة السكك الحديدية المتكاملة الجاهزة والمخصصة لتغطية كافة احتياجات التنقل.

ألستوم (Alstom™) وسيتاديس (Citadis™) وأورباليس (Urbalis™) هي علامات تجارية محمية تابعة لمجموعة ألستوم.

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حول ألستوم

تلعب ألستوم دوراً رائداً في اعتماد حلول تنقل أكثر استدامةً وذكاءً حول العالم، إذ تقوم بتطوير وتسويق أنظمة متكاملة توفر أسساً مستدامة لمستقبل النقل. كما تقدم الشركة مجموعة كاملة من الصناعات والخدمات، بدءاً من القطارات فائقة السرعة وقطارات المترو والقطارات المعلقة (المونوريل) والترام، ووصولاً إلى الأنظمة المتكاملة والخدمات المخصصة والبنية التحتية ونظم الإشارات وحلول التنقل الرقمية. لدى ألستوم 150.000 مركبة في الخدمة التجارية في جميع أنحاء العالم. مع انضمام شركة بومباردييه للنقل لمجموعة ألستوم في 29 يناير 2021، بلغت الإيرادات الأولية مجتمعة 14 مليار يورو لفترة 12 شهراً والتي أنتهت في 31 مارس2021 . ويقع مقر المجموعة في فرنسا، وتنتشر فروعها في أكثر من 70 دولة، ويبلغ عدد موظفيها 70,00 شخص.

جهات الاتصال:

للاستفسارات الصحفية:

بهاء عمران مدير الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Bahaa.omran@alstomgroup.com

هاتف: +971 50 113 2602

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