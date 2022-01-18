المجموعة تتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية دبي الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية لتوزيع أكثر من 500 "سلة خير" من منتجاتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، عام 2021 بعملية تبرعات كبيرة شملت توزيع أكثر من 500 من سلال الخير على الأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات. وتضمنت السلال مجموعةً من المواد الغذائية التي تنتجها مجموعة أغذية.

وتعاونت المجموعة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية دبي الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية للمساعدة في توزيع السلال في الإمارات. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام مجموعة أغذية بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية في الإمارات، كما تُعدّ استكمالاً لجهود المجموعة المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "ندرك في أغذية أهمية إحداث تأثير إيجابي في حياة الاخرين ولا سيما في المجتمعات التي ننشط فيها، وذلك يتخطى كونه مجرد هدف نسعى إليه، بل وعد نحرص على الإيفاء به".

من ناحيته، قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية: "نلتزم دائماً بدعم المجتمعات التي نعمل فيها، ونتعامل مع هذه المسؤولية بمنتهى الجدية؛ فكلّ عملٍ خيّر، صغيراً كان أم كبيراً، يمكن أن يحمل تأثيراً فعالاً على مجتمعنا. ونؤمن دائماً بضرورة العمل لنكون قدوةً تُحتذى في مجال خدمة المجتمع ومساندة المتعففين ورسم البسمة على وجوههم".

تنفذ مجموعة أغذية العديد من المبادرات قصيرة وطويلة الأمد التي تدعم أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والنمو المستدام في جميع المناطق التي تعمل فيها.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". من خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 8,200 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل ، و"بي.إم.بي")؛ السلع التموينية (معجون طماطم العين، والخضروات المجمدة من العين، ومنتجات العين التجارية)؛ اللحوم المجمدة والمبردة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب) الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا).

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محمد البطة

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