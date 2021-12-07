الشركة الرائدة في مجال الأطعمة والمشروبات تعرض محفظتها الواسعة من العلامة التجارية بما في ذلك الشركات التي قامت بإدماجها في أعمال من فئات الوجبات الخفيفة واللحوم المبردة والمجمدة هذا العام



أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة إقليميّاً في قطاع الأغذية والمشروبات، اليوم عن مشاركتها في معرض سيال الشرق الأوسط ومعرض أبوظبي للتمور 2021، أحد أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى المنطقة، خلال الفترة بين 7 و9 ديسمبر 2021 مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وستعرض مجموعة أغذية خلال مشاركتها محفظتها المتميزة من المنتجات ذات القيمة المضافة والخصائص الغذائية المرتفعة والتي تمثل علامات تجارية متنوعة من الأطعمة والمشروبات في دولة الإمارات والعالم. وتشمل قائمة المنتجات التي ستعرضها المجموعة جميع وحدات أعمالها بما في ذلك "تمور الفوعة"، و"مخبز وحلويات الفيصل"، و"النبيل للصناعات الغذائية"، وأطياب، التي تم إدماج أعمالها مع المجموعة هذا العام ومجموعة "بي إم بي"، التي مازال الاستحواذ عليها قيد الإجراء.

تعليقاً على المشاركة، صرح ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يمثل معرض سيال الشرق الأوسط منصة مثالية لنا في مجموعة أغذية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وبحكم مكانتنا الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الأطعمة والمشروبات، وذلك لعرض أحدث ابتكاراتنا، ومنتجاتنا، وشراكاتنا، بالإضافة إلى الإطلاع على أحدث المستجدات والتطورات التي يشهدها هذا القطاع بالمجمل."

ويشهد معرض سيال الشرق الأوسط، مشاركة أبرز الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي ستقوم بالتركيز على أحدث ابتكاراتها والتقنيات المستخدمة، وحلول الأمن الغذائي العالمي. كما يسلط الضوء على أحدث التوجهات في مجال الأغذية، والمشروبات وقطاع الضيافة.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". من خلال "صناعات"، تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 5,900 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل)؛ السلع التموينية (معجون طماطم العين، والخضروات المجمدة من العين، ومنتجات العين التجارية)؛ اللحوم المجمدة والمبردة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب) الدقيق (المطاحن الكبرى)؛ الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا).

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أنس الخليلية

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