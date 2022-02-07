خلال احتفال الدائرة بالمركز الثاني في سعادة المتعاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أشادت مجموعات العمل والتجارة في دبي بالدور الحيوي الذي تؤديه جمارك دبي في تحفيز الأعمال ودعم المبادلات التجارية عبر ابتكار خدمات جمركية ذكية ومتطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرين إلى أن قنوات التواصل والاتصال المتنوعة التي وفرتها جمارك دبي لعملائها أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بالعلاقة بين القطاع الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته جمارك دبي عبر تقنية الاتصال المرئي بمناسبة فوزها بالمركز الثاني لسعادة المتعاملين في حكومة دبي 2021، وبنسبة 91.8 % وفق نتائج دراسات برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

حضر الحفل سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات في جمارك دبي، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري.

دعم متواصل

وقالت نادية عبد العزيز رئيس الجمعية الوطنية للشحن والإمداد "نافل":" نعمل جنباً إلى جنب مع دائرة جمارك دبي لتحقيق الهدف المشترك بتعزيز التجارة وحماية المجتمع، نحن جزء من اتحاد يضم 150 فرعاً وشبكة حول العالم، ونحن نفتخر بتميز جمارك دبي على المستوى العالمي بابتكاراتها وخدماتها الاستثنائية.

ومن جانبه وجه لاكي رامشانداني الرئيس التنفيذي مجموعة أعمال تجارة التجزئة التهنئة لجمارك دبي بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي مؤكداً أن النجاحات المتواصلة التي تحرزها مجموعات التجارة في دبي قائمة على الدعم المتواصل من جمارك دبي ن وكذلك الاستماع إلى المقترحات التي تقدمها المجموعات عبر اجتماعات المجلس الاستشاري الربعية، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على دورة العمل الجمركي.

إلى ذلك أشار دارمندره سافلاني رئيس مجموعة دبي للكمبيوتر إلى أن جمارك دبي تمثل نموذج من رحلة التطور الكبيرة التي حققتها إمارة دبي والتي أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة عاصمة المال والاقتصاد العالمي وقبلة الباحثين عن بيئة استثمارية آمنة وقوية.

مبادرات ومشاريع

وخلال الاحتفال ثمن سعادة المدير العام لجمارك دبي دور المتعاملين في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن جمارك دبي تبذل جهود حثيثة في تطوير مبادرات ومشاريع تدفع نحو تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة العائد على أعمال التجار ومنها دفتر الادخال المؤقت، المشغل الاقتصادي المعتمد، الممر الافتراضي، الإفصاح المبكر، محرك المخاطر، منصة التجارة الالكترونية.

واستعرض سعادته خطة الدائرة الاستراتيجية 2021 -2026 وفق رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكارـ وذلك لتحقيق 5 مبادئ رئيسة (ريادية، مبتكرة، رقمية، رشيقة، مبدعة) وفق 4 أهداف عامة مرتبطة بمستهدفات لتحقيق مؤشرات أداء رئيسية.

وأشار سعادته إلى أن جمارك دبي احتفلت مؤخراً باليوم العالمي للجمارك ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس وبمشاركة مميزة من منظمة الجمارك العالمية، والتي خص أمينها العام سعادة كونيو ميكوريا جمارك دبي بكلمة أشاد فيها بالأداء الاحترافي للدائرة.

رحلة السعادة

عرض إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء رحلة جمارك دبي في سعادة المتعاملين وتحقيق المركز الثاني على مستوى حكومة دبي، حيث تناول مؤشر السعادة لجمارك دبي في السنوات السابقة والمبادرات والإجراءات التي اتبعتها الدائرة للوصول إلى هذه النتيجة.

#بياناتحكومية

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