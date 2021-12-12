الأمين العام للمجلس يسلط الضوء على المجالات الرئيسية للدعم خلال كلمته

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومركز قطر للمال اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر..

حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل المهندس/ عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وذلك خلال حفل "QFC Meets" في فندق سانت ريجيس.

وخلال حديثه، أكد المهندس/ عمر الأنصاري على أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيان يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر.

كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. على سبيل المثال، يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لهذه الشركات باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها.

وتابع المهندس/ عمر الأنصاري قائلاً: "يسعدنا أيضًا دعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، وهو ما سيمكنهم من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في مؤسساتنا البحثية والأكاديمية. فبعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي". كما سلط الضوء على ما تم مؤخراً من إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى.

وفي هذا الإطار، فقد وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومركز قطر للمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع الشركات في مركز قطر للمال على قيادة أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر. وفي الوقت نفسه، سيعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مع مركز قطر للمال لتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة قيمة البحوث والابتكار.

وبدوره، علق السيد/ يوسف الجيدة على هذه الشراكة قائلاً: “يسعدنا بدء الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ونرى أن هناك فرصاً قوية للتعاون بموجب هذه الاتفاقية. وفي إطار احتفالنا بالشركات المسجلة حديثًا، فنحن على يقين تام من أنه يمكننا تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال عملنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ونرى أن هذه الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر".

#بياناتحكومية

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حول مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار

تأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار في عام 2018 لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022). وقد قام المجلس بتطوير استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، والتي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

حول مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

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