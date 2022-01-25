السباق ينطلق يوم 12 مارس المقبل بالتعاون مع نادي دبي للسيدات

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من "ترايثلون دبي للسيدات 2022"، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، وينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

وتتيح اللجنة المنظمة التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة بداية من عمر 15 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة من الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا، وذلك ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتر للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

وتنطلق منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة، التي تقام في شاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات داخل نادي دبي للسيدات.

وسيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خلال الحدث مع توفير المعقمات وسيتم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة كما سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين حفاظًا على سلامة الجميع وتطبيقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وتعمل لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات وتقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواءً على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات من خلال التمثيل المشرف في كافة المحافل الدولية، كما تعمل لجنة المرأة والرياضة وفق منهجية تسعى لتحقيق التطور في رياضة المرأة من خلال توعية المرأة بأهمية الرياضة في حياتها اليومية على المدى القريب وتعزيز وجود المرأة الإماراتية على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية على المدى البعيد.

ويعد ترايثلون دبي للسيدات أحد مبادرات اللجنة التي تهدف إلى تعزيز نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين النساء، وتأسيس قاعدة راسخة من هذه الفئة المجتمعية لممارسة الرياضة وجميع أنواع النشاطات البدنية سواءً على المستوى التنافسي أو على مستوى الممارسة التي تكسب المرأة الرشاقة واللياقة وتحافظ على صحتها بما يمكنها من أداء دورها على صعيد خدمة الوطن ورعاية أفراد أسرتها.

#بياناتحكومية

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