المنامة، مملكة البحرين : ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة في صباح يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021.

وفي بداية الاجتماع رفع الرئيس باسمه واسم اعضاء المجلس وكافة منسوبي المصرف الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والى شعب البحرين الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد داعيا المولى عز وجل ان يحفظ البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ومزيدا من التقدم والازدهار .

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة على الميزانية التشغيلية للمصرف لعام 2022. وقد أشاد المجلس بخطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا ومن ضمنها خطة تطوير الخدمات المالية ، وذلك لما لهذه الخطة الاقتصادية من أهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاهداف التنموية، حيث سيكون للقطاع المالي دور كبير في دعم الانشطة الاقتصادية المختلفة بتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية المقررة في خطة التعافي الاقتصادي. كما عبر المجلس عن تقديره للجهود الذي بذلها القطاع المصرفي في الفترة الماضية من خلال توفير الدعم والمساندة بما خفف الاعباء على المقترضين من الافراد والشركات مؤكدا على اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المصرف والقطاع في الفترة القادمة لتوفير كافة السبل من اجل تنفيذ خطة تطوير القطاع المالي وتوفير الترتيبات المناسبة لدعم القطاعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

واطلع المجلس على تطور الاوضاع في القطاع المالي بعد عودة النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة وانعكاس ذلك علـى عمليات المصارف من حيث عمليات الاقراض والودائع والتي شهدت تحسنا مستمرا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 4.7?? والقروض بنسبة 3.5?? مقارنة بالفترة المقابلة من السنه الماضية حتى شهر اكتوبر . وحافظ القطاع على مستوى عالي من كفاءة راس المال يفوق المتطلبات الرقابية حسب معايير بازل 3 والذي بلغ في المتوسط 20 ?? . كما أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات خلال الشهور الثلاثة الماضية (أغسطس-أكتوبر2021) حيث بلغت 35.4 مليون معاملة (68.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 60.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 866.4 مليون دينار (42.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الشهور الثلاثة الماضية (أغسطس-أكتوبر 2021)، بارتفاع بنسبة 43.4? مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما اطلع المجلس على التقرير الذي اصدرته وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s مؤخرا عن تعديل النظرة المستقبلية من سالبة إلى مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمملكة البحرين عند مستوى ‘B+’. وهذا يعكس الاجراءات التي تم اتخاذها من خلال برنامج التوازن المالي لمعالجة العجز في الميزانية بزيادة الايرادات وضبط المصروفات وكذلك تعافي النشاط الاقتصادي. وعبر المجلس عن ارتياحه لهذا التطور الإيجابي والذي يعكس تحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين خلال هذه السنة.

وفي الختام تقدم المجلس بالشكر والتقدير لكافة منسوبي المصرف على الجهود التي بذلوها خلال السنة والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتطور القطاع المالي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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