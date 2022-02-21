هذا الحدث المقام لمدة يومين هو أكبر معارض آي دي بي وسيتيح للطلاب من الإمارات فرصة للتفاعل المباشر مع ممثلي الجامعات الرائدة من سبع دول. يمكن للحاضرين التسجيل مجانًا عبر الإنترنت.

أعلنت آي دي بي للتعليم، المؤسسة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعليم الدولي، عن مواعيد معرض الدراسة في الخارج الذي تستضيفه مرتين في العام. سيُعقد المعرض في عامه الثالث عبر الإنترنت مما يتيح لمزيد من الحاضرين التواصل مع المؤسسات التعليمية الرائدة. يُعد المعرض فرصة رائعة لالتقاء الطلاب في الإمارات مع ممثلي أفضل الجامعات والكليات من جميع أنحاء العالم، كما سيساعدهم على استكشاف أفضل خيارات الدراسة بالخارج دون الحاجة إلى السفر.

سيُعقد المعرض يوميّ 26 و27 فبراير من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت الإمارات، والحضور مجاني.

يمكن للسادة الحضور المشاركة في الندوات للتعرّف على الشروط المطلوبة للدراسة في الخارج، كما يمكنهم حجز اختبار IELTS (نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي) والانضمام إليه. سيتمكن الطلاب أيضًا من خلال تطبيق آي دي بي الجديد IDP Live من تقديم طلبات قبول فورية للجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها وتلقي العروض المختلفة من خلال خدمة FastLane الجديدة في غضون 30 دقيقة.

سيُتيح المعرض للمشاركين التواصل مع أكثر من 100 جامعة وكلية من أفضل الوجهات الدراسية في الخارج من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ودبي، هذا بالإضافة إلى اكتشاف العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المتاحة.

وقد ذكرت السيدة راشي باتاتشاريا، المدير القُطري لمؤسسة آي دي بي للتعليم، أن المؤسسة تتطلع إلى الترحيب بطلاب جدد هذا العام في المعرض الذي ساهم إقامته عبر الإنترنت في سهولة الحضور.

وعن المعرض، صرحت السيدة راشي باتاتشاريا قائلة: "لقد شهدت مؤسسة آي دي بي للتعليم طلبًا متزايدًا على مدار الشهرين الماضيين من الطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بمؤسسات للتعليم في الخارج". وأضافت: "بما أن الحدود بين دول العالم قد تم إعادة فتحها وأصبح السفر الآن أسهل من الفترة الماضية، يمكن لطلابنا اتخاذ خطوات نحو مستقبلهم التعليمي بثقة. سيقدم فريق آي دي بي كل الدعم لهم وسيظل إلى جانبهم خلال كل خطوة في هذه الرحلة التي ستغير حياتهم".

تتمتع آي دي بي للتعليم بخبرة تصل إلى 50 عامًا في تقديم الخدمات التعليمية الدولية الرائدة والتي تشمل خدمات للطلاب مثل اختيار الجامعة المناسبة والمساعدة في طلبات التأشيرات ودعم طلبات التقديم وغيرها من الخدمات. كما أن آي دي بي للتعليم لديها أكثر من 150 مكتبًا في جميع أنحاء العالم لمساعدة الطلاب وتمهيد الطريق لهم للدراسة في الخارج في الكلية أو الجامعة التي يطمحون بالانضمام إليها. نجحت المؤسسة حتى الآن في مساعدة أكثر من 500,000 طالب في الانضمام إلى أفضل الجامعات في العالم.

لحضور معرض آي دي بي الافتراضي للدراسة في الخارج المقام يوميّ 26 و27 فبراير، على الحاضرين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

https://www.idp.com/uae/idpevents/join-idp-study-abroad-virtual-expo-in-dubai/26022022/xjnsrrc5pb7/

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