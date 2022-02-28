أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح متجر آبل جزيرة الماريه أبوابه في "الغاليريا جزيرة الماريه" وبدأ رسمياً باستقبال الضيوف اعتباراً من الساعة 5:00 من مساء يوم الجمعة 25 فبراير. وكان زوار "الغاليريا جزيرة الماريه" من بين أوائل الزوار الذين يزورون المتجر المذهل الجديد، ويتعرفوا على أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة أبل.

يشتهر "الغاليريا جزيرة الماريه" بالتزامه المتواصل بتطوير تجربة الزوار وإثرائها بالخيارات العصرية التي توفر أفضل تجارب التسوق والترفيه والحياة العصرية. ويعد متجر "آبل الإضافة الأحدث إلى قائمة العلامات التجارية العالمية والمتاجر الرائدة والتي ستعزز مكانة الغاليريا جزيرة الماريه كوجهة مفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في العاصمة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول متجر "آبل" في الغاليريا جزيرة الماريه، يُرجى زيارة: https://www.apple.com/ae/retail/almaryahisland/

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