خلال معرض الصحة العربي وبحضور العويس والكتبي

دبي: أعلنت شركة مبادلة للرعاية الصحية، خلال فعاليات معرض الصحة العربي 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن عدد من مشاريع التوسع والاستثمار في دبي خلال السنوات المقبلة، وذلك بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، والتي ستبدأ بافتتاح منشأة طبية متقدمة تشمل جراحات اليوم الواحد وخدمات طبية تخصصية والمقرر تدشينها في سبتمبر من العام الجاري، وذلك في خطوة لتوسيع خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في دبي والإمارات الشمالية. ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة في عام 2022 تماشياً مع التعاون الاستراتيجي الشامل والتعاون المثمر القائم بين هيئة الصحة بدبي ومبادلة للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، إلى جناح مبادلة للرعاية الصحية في معرض الصحة العربي. وكان في استقبال العويس والكتبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية حسن جاسم النويس، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة، والمسؤولين التنفيذيين في مبادلة للرعاية الصحية.

أعرب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع عن ثقته بأن خطة شركة مبادلة للرعاية الصحية، الرامية لتوسيع مظلة مشاريعها الرائدة، وتوفير شبكة رعاية صحية متكاملة وعالمية الطراز داخل الدولة، تشكّل دعماً لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في دولة الإمارات بما يعزز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة وتحقق متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد معاليه دعم الوزارة للتعاون المتميز بين الجهات الصحية ضمن رؤية مشتركة تستند إلى توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة، بتوفير حلول متطورة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للرعاية الصحية، والتي ترتكز على نهج تكاملي وريادي يجمع الخبرات والكفاءات وسجل الإنجازات الذي يؤكد إمكانات المنظومة الصحية، بهدف تعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، وفق تطلعات وثيقة مبادئ الخمسين.

كما اطلع معالي العويس على المشاريع والمبادرات التي تشارك فيها شركة "مبادلة للرعاية الصحية" في معرض الصحة العربي، وثمّن جهود الشركة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتبنّي الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون في القطاع الصحي وبناء شراكات عالمية، من أجل رفع مستوى الخدمات السريرية وتقديم أفضل عناية صحية.

وبهذه المناسبة قال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المكانة العالمية التي تحتلها دبي، والإمكانيات الهائلة التي تمتلكها، ومناخ الاستثمار المميز فيها، هو ما جعلها مدينة الفرص، وجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين، وخاصة في القطاع الصحي، الذي يحتضن اليوم مجموعة رائدة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات (الحكومية والخاصة).

وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على تعزيز شبكة الرعاية الصحية في إمارة دبي، من خلال تعاونها المثمر ودعمها المتواصل للقطاع الصحي الخاص، الذي تعده شريكاً لها، في كل ما تشهده دبي من تحولات نوعية واستثنائية تستهدف توفير نموذج صحي عالمي من الطراز الأول.

وأضاف سعادته أن التكامل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي بين (الحكومي والخاص)، هو الذي أوجد المناخ الإيجابي للتنافس بين المنشآت الطبية، ومن ثم توفير خيارات وفرص علاجية متعددة وخدمات عالية الجودة للمتعاملين، ولاسيما المرضى منهم.

وقال إن إعلان شركة مبادلة للرعاية الصحية عن توسعاتها المستقبلية في منشآتها الطبية، يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية في دبي، فيما هنأ سعادته الشركة وقيادتها وجميع العاملين فيها بهذه الخطوة المهمة، معرباً في الوقت نفسه عن تطلع هيئة الصحة بدبي، لتوفير خدمات طبية تفوق توقعات المتعاملين.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، إن مشاريع التوسع التي ستطلقها مبادلة للرعاية الصحية في دبي تأتي ضمن خطط الشركة الهادفة إلى تأسيس منشآت رعاية صحية متخصصة وعالمية المستوى تستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية لدعم القطاع الصحي في الدولة، لافتاً إلى أن مبادلة للرعاية الصحية ستقوم بتجهيز هذه المنشآت بدءاً بالمركز الجديد المقرر افتتاحه هذا العام في دبي بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية المتميزة من جميع المنشآت التابعة لها مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى هليث بوينت والمختبر المرجعي الوطني وغيرها.

وأشار النويس إلى أن توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات تستهدف خلال الخمسين سنة المقبلة ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدلات الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب والسمنة وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية سليمة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، وإننا نهدف لأن نلعب دوراً حيوياً لحفظ مكانة الإمارات في مصاف الدول الأولى في جودة الرعاية الصحية وجعل مجتمعنا بصحة أفضل.

وأكد النويس أن من بين الأهداف الرئيسية لشبكة مبادلة للرعاية الصحية التركيز على إتاحة خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع المرضى على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، ودعم السياحة العلاجية بإمكانات وبرامج جديدة ومبتكرة وتسريع تنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات الصحية المبتكرة، وتقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

يُذكر أن مشاريع مبادلة للرعاية الصحية في دبي ستبدأ بافتتاح منشأة طبية جديدة في موقع استراتيجي في منطقة جميرا، وسيتم من خلالها توفير مجموعة واسعة من التخصصات المطلوبة على يد أطباء وخبراء عالميين من مراكز ومستشفيات مبادلة للرعاية الصحية الأخرى بما في ذلك كليفلاند كلينك أبوظبي ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى هيلث بوينت وأمانة للرعاية الصحية وغيرها. وستشمل الخدمات أمراض الجهاز الهضمي وطب النوم وجراحة الأنف والأذن والحنجرة للبالغين والأطفال وإعادة التأهيل وطب الأعصاب وجراحة العظام وخدمات طب الجهاز التنفسي والعديد من الخدمات التخصصية الأخرى. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة في الربع الثالث من عام 2022، كما سيتم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية والتقنيات المتقدمة والمبتكرة ومن المتوقع أن تخدم المرضى من دبي والإمارات الشمالية وكذلك مرضى السياحة العلاجية من جميع أنحاء العالم.

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