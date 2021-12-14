سيتبادل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / المنامة، البحرين: وقّعت كل من شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي والتي تدير محفظة عالمية من الأصول بقيمة 243 مليار دولار أمريكي، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)؛ صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم مذكرة تفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار العالمية المشتركة، ويتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: "متحمسون لإبرام مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة؛ التي تشاركنا التوجهات والأفكار والالتزام ببناء علاقات شراكة مستدامة وطويلة الأمد. ستعمل مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم، على توفير منصة تتيح لنا استكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، كما ستتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة لتمتين وتعزيز المنصات الاستثمارية المشتركة.".

من جانبه صرح سعادة خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات، قائلاً: "تلتزم ممتلكات بدعم التحوّل الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال مواصلة تنمية محفظتها الاستثمارية وتعزيز القيمة المحققة من استثماراتها. ولا تقتصر فوائد تعاوننا مع مبادلة على تعزيز قدراتنا التشغيلية المشتركة، بل تسهم كذلك في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وهو ما يدعم جهودنا في النهوض بالاقتصاد البحريني ودفع عجلة التنمية والازدهار في المملكة.".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي )243.4 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

فرح كردية، مجموعة برنزويك

الهاتف: +971 54 305 6608

البريد الإلكتروني:

mubadala@brunswickgroup.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021