"ميداليا" شركة برمجيات عالمية رائدة في مجال إدارة تجربة العملاء والموظفين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن الاستثمار في شركة "ميداليا"؛ الشركة الرائدة في مجال برامج إدارة تجربة العملاء والموظفين، إلى جانب شركة "ثوما برافو"؛ الرائدة في مجال الاستثمار في البرمجيات.

ويأتي هذا الاستحواذ المشترك على حصة أقلية، على ضوء استحواذ "ثوما برافو" مؤخراً على شركة "ميداليا" للبرمجيات التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها. وكانت "ثوما برافو" قد أعلنت عن إتمام استحواذها على "ميداليا" في 29 أكتوبر بصفقة نقدية بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار أمريكي.

يشار إلى أن شركة "ميداليا" تأسست عام 2001، وتقوم الشركة بتوفير برامج إدارة تجربة العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا، والضيافة، والسيارات، والتجزئة. وتحصل شركة "ميداليا" على بيانات الخبرة من العملاء والموظفين عبر قنوات متعددة، ثم يجري تحليلها بعد ذلك من خلال تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المملوكة للشركة، لاستخلاص التوقعات والتنبؤات من أجل تعزيز وتطوير الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي )243.4 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

قع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن شركة "ثوما برافو"

واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم، بلغت قيمة أصول الشركة في سبتمبر من هذا العام أكثر من 91 مليار دولار. تستثمر الشركة في الشركات المبتكرة ذات إمكانات النمو الواعدة والتي تعمل في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. وبالاستفادة من خبرة الشركة العميقة في قطاعات الأعمال وقدراتها الاستراتيجية والتشغيلية الراسخة، تتعاون الشركة مع شركات محفظتها الاستثمارية لتنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية، وقيادة مبادرات النمو، والقيام بعمليات استحواذ بهدف تحقيق الإيرادات والحصول على الأرباح بشكل متسارع. وقد استحوذت الشركة على مدار العشرين عامًا الماضية على أكثر من 325 شركة برمجيات وتكنولوجيا تصل قيمتها لأكثر من 100 مليار دولار.

تملك شركة "ثوما برافو" مكاتب في شيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، ولمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى زيارة الموقع thomabravo.com

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